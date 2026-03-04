Estudiantes de la UAdeC representarán a Coahuila en la FEMECI 2026 con proyecto de energía sostenible

TORREÓN, COAH.- Con un proyecto orientado a la generación de energía sostenible a partir de residuos agroindustriales de la Comarca Lagunera, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, obtuvieron su pase a la etapa nacional de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2026, que se celebrará del 10 al 13 de marzo en San Carlos.

El equipo está integrado por Jenny Priscila Salinas Mireles, Ximena Monserrat Rodríguez Elías y Moisés Licón Pinales, estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, bajo la asesoría del investigador Nagamani Balagurusamy. Su propuesta se centra en el diseño y evaluación de celdas de combustible microbianas en sistema continuo, operadas mediante un circuito eléctrico programable que permite regular parámetros críticos en la actividad metabólica de bacterias y hongos.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y Sindicato firman Contrato Colectivo 2026-2028 con incremento salarial del 4%

INNOVACIÓN CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR

La investigación aprovecha residuos abundantes en la región, como estiércol bovino y cáscara de melón, para generar energía eléctrica de manera sostenible. El sistema integra además la producción de biomasa microalgal, bajo un modelo de economía circular que transforma desechos agroindustriales en insumos con valor agregado.

El desarrollo no solo plantea una alternativa energética con bajo impacto ambiental, sino que abre la posibilidad de aplicaciones en sectores productivos estratégicos para la Comarca Lagunera, donde la actividad agroindustrial genera grandes volúmenes de residuos orgánicos.