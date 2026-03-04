Estudiantes de la UAdeC representarán a Coahuila en la FEMECI 2026 con proyecto de energía sostenible
Universitarios de la Unidad Laguna competirán con celdas microbianas que generan electricidad a partir de residuos agroindustriales
TORREÓN, COAH.- Con un proyecto orientado a la generación de energía sostenible a partir de residuos agroindustriales de la Comarca Lagunera, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, obtuvieron su pase a la etapa nacional de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2026, que se celebrará del 10 al 13 de marzo en San Carlos.
El equipo está integrado por Jenny Priscila Salinas Mireles, Ximena Monserrat Rodríguez Elías y Moisés Licón Pinales, estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, bajo la asesoría del investigador Nagamani Balagurusamy. Su propuesta se centra en el diseño y evaluación de celdas de combustible microbianas en sistema continuo, operadas mediante un circuito eléctrico programable que permite regular parámetros críticos en la actividad metabólica de bacterias y hongos.
INNOVACIÓN CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR
La investigación aprovecha residuos abundantes en la región, como estiércol bovino y cáscara de melón, para generar energía eléctrica de manera sostenible. El sistema integra además la producción de biomasa microalgal, bajo un modelo de economía circular que transforma desechos agroindustriales en insumos con valor agregado.
El desarrollo no solo plantea una alternativa energética con bajo impacto ambiental, sino que abre la posibilidad de aplicaciones en sectores productivos estratégicos para la Comarca Lagunera, donde la actividad agroindustrial genera grandes volúmenes de residuos orgánicos.
El proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de Ciencias Ambientales en la etapa estatal de la FEMECI 2025, logro que aseguró su pase directo a la fase nacional. Asimismo, recibió mención honorífica en el Premio de Vinculación Universidad-Empresa Región Laguna 2025, en colaboración con la empresa Sigrama, por su potencial aplicación en el sector energético.
PROYECCIÓN CIENTÍFICA Y ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO
Para el investigador Nagamani Balagurusamy, la formación de jóvenes científicos exige un equilibrio entre fundamentos teóricos sólidos, rigor experimental y disciplina metodológica, elementos que —subrayó— permiten identificar talento y consolidar vocaciones en investigación aplicada.
Por su parte, los estudiantes adelantaron que el siguiente paso será optimizar el sistema para escalarlo a mayores niveles de producción, gestionar una patente y publicar los resultados en revistas científicas indexadas, con el objetivo de posicionar la propuesta como una alternativa viable en el desarrollo energético sostenible regional y nacional.
Con esta participación, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su papel como semillero de innovación científica, vinculando el conocimiento académico con soluciones concretas a problemáticas ambientales y productivas.