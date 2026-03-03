UAdeC y Sindicato firman Contrato Colectivo 2026-2028 con incremento salarial del 4%

Gracias a la construcción de acuerdos entre la Rectoría y la representación sindical, la Universidad Autónoma de Coahuila formalizó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028, que contempla un incremento salarial del 4 por ciento y ajustes conforme al aumento federal.

El documento fue signado por el rector Octavio Pimentel Martínez; el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, durante una audiencia celebrada en los Juzgados Laborales del Poder Judicial.

El acuerdo establece que el incremento y las nivelaciones salariales se aplicarán con efecto retroactivo al 1 de febrero, y el pago correspondiente se verá reflejado en la segunda catorcena de abril.

NEGOCIACIÓN EN ARMONÍA Y CON RESPALDO LEGAL

Tras la firma, el rector destacó que el proceso de negociación se desarrolló en un marco de diálogo institucional, responsabilidad y apego a las disposiciones legales, logrando consensos que fortalecen la estabilidad laboral y académica de la Universidad.

Reconoció tanto al equipo de la Rectoría como a la dirigencia sindical por conducir las conversaciones con apertura y transparencia, priorizando el bienestar de las y los trabajadores universitarios.