UAdeC y Sindicato firman Contrato Colectivo 2026-2028 con incremento salarial del 4%

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Autoridades de la UAdeC y la dirigencia sindical formalizaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028 ante el Juzgado Laboral de Saltillo. CORTESÍA

La Universidad Autónoma de Coahuila y el Sindicato acordaron un aumento del 4% y nivelaciones salariales con pago retroactivo al 1 de febrero

Gracias a la construcción de acuerdos entre la Rectoría y la representación sindical, la Universidad Autónoma de Coahuila formalizó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028, que contempla un incremento salarial del 4 por ciento y ajustes conforme al aumento federal.

El documento fue signado por el rector Octavio Pimentel Martínez; el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, durante una audiencia celebrada en los Juzgados Laborales del Poder Judicial.

El acuerdo establece que el incremento y las nivelaciones salariales se aplicarán con efecto retroactivo al 1 de febrero, y el pago correspondiente se verá reflejado en la segunda catorcena de abril.

NEGOCIACIÓN EN ARMONÍA Y CON RESPALDO LEGAL

Tras la firma, el rector destacó que el proceso de negociación se desarrolló en un marco de diálogo institucional, responsabilidad y apego a las disposiciones legales, logrando consensos que fortalecen la estabilidad laboral y académica de la Universidad.

Reconoció tanto al equipo de la Rectoría como a la dirigencia sindical por conducir las conversaciones con apertura y transparencia, priorizando el bienestar de las y los trabajadores universitarios.

$!Miembros del sindicato de la UAdeC, quedaron conformes con el ofrecimiento de la UAdeC.
Miembros del sindicato de la UAdeC, quedaron conformes con el ofrecimiento de la UAdeC. CORTESÍA

Por su parte, la dirigente sindical subrayó que los acuerdos alcanzados fueron resultado de un trabajo conjunto y de una interlocución respetuosa, que permitió atender las demandas del personal en un contexto financiero complejo.

En la audiencia de conciliación estuvieron presentes el secretario general, Víctor Manuel Sánchez Valdés; el tesorero, Evaristo Alférez; integrantes del Sindicato y el juez laboral del Distrito Judicial de Saltillo, Rogelio Padilla Muñoz, quien dio formalidad jurídica al convenio.

Con la firma del Contrato Colectivo 2026-2028, la UAdeC consolida un marco laboral que brinda certidumbre a su comunidad trabajadora y contribuye a la estabilidad institucional de cara a los próximos años.

