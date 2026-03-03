UAdeC y Sindicato firman Contrato Colectivo 2026-2028 con incremento salarial del 4%
La Universidad Autónoma de Coahuila y el Sindicato acordaron un aumento del 4% y nivelaciones salariales con pago retroactivo al 1 de febrero
Gracias a la construcción de acuerdos entre la Rectoría y la representación sindical, la Universidad Autónoma de Coahuila formalizó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028, que contempla un incremento salarial del 4 por ciento y ajustes conforme al aumento federal.
El documento fue signado por el rector Octavio Pimentel Martínez; el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, durante una audiencia celebrada en los Juzgados Laborales del Poder Judicial.
El acuerdo establece que el incremento y las nivelaciones salariales se aplicarán con efecto retroactivo al 1 de febrero, y el pago correspondiente se verá reflejado en la segunda catorcena de abril.
NEGOCIACIÓN EN ARMONÍA Y CON RESPALDO LEGAL
Tras la firma, el rector destacó que el proceso de negociación se desarrolló en un marco de diálogo institucional, responsabilidad y apego a las disposiciones legales, logrando consensos que fortalecen la estabilidad laboral y académica de la Universidad.
Reconoció tanto al equipo de la Rectoría como a la dirigencia sindical por conducir las conversaciones con apertura y transparencia, priorizando el bienestar de las y los trabajadores universitarios.
Por su parte, la dirigente sindical subrayó que los acuerdos alcanzados fueron resultado de un trabajo conjunto y de una interlocución respetuosa, que permitió atender las demandas del personal en un contexto financiero complejo.
En la audiencia de conciliación estuvieron presentes el secretario general, Víctor Manuel Sánchez Valdés; el tesorero, Evaristo Alférez; integrantes del Sindicato y el juez laboral del Distrito Judicial de Saltillo, Rogelio Padilla Muñoz, quien dio formalidad jurídica al convenio.
Con la firma del Contrato Colectivo 2026-2028, la UAdeC consolida un marco laboral que brinda certidumbre a su comunidad trabajadora y contribuye a la estabilidad institucional de cara a los próximos años.