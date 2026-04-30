Extienden plazo para que más productores accedan al programa Especial de Energía para el Campo en La Laguna

Alejandra Martínez, representante de Agricultura en la región, hizo un llamado a los agricultores que aún no han realizado su trámite para que acudan a los distritos de riego o a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) distribuidos en la zona.

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua en la Comarca Lagunera anunciaron la ampliación del programa Especial de Energía para el Campo, extendiendo el plazo de inscripción hasta el 29 de mayo, para que más productores puedan acceder a este beneficio, luego de que la fecha original venciera el pasado 28 de abril.

De acuerdo con datos oficiales, el programa Especial de Energía para el Campo presenta un avance del 96 por ciento en la región, con un padrón actualizado de 2 mil 116 productores desde octubre del año pasado.

La funcionaria destacó que este esquema permite a los agricultores obtener ahorros de hasta un 95 por ciento en el costo de energía eléctrica utilizada en actividades agrícolas, lo que representa un apoyo significativo para la rentabilidad del campo lagunero.

Martínez también informó que, en paralelo, se llevó a cabo un proceso de inscripción dirigido a productores de frijol en la zona de La Laguna de Durango, del 6 al 27 de marzo. En este periodo se registraron 485 productores que abarcan una superficie de mil 855 hectáreas.

Estos agricultores serán beneficiados no solo con el Programa Especial de Energía para el Campo, sino también con el programa Solución para el Bienestar y el esquema de fertilizantes, con una inversión conjunta —económica y en especie— estimada en 6.5 millones de pesos.

Reiteró la importancia de aprovechar la prórroga para integrarse a este programa, el cual busca fortalecer la productividad agrícola y reducir los costos operativos en la región lagunera.