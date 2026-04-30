Extienden plazo para que más productores accedan al programa Especial de Energía para el Campo en La Laguna

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Extienden plazo para que más productores accedan al programa Especial de Energía para el Campo en La Laguna
    El programa permite a los agricultores obtener ahorros de hasta un 95 por ciento en el costo de energía eléctrica utilizada en actividades agrícolas SANDRA GÓMEZ

Precio especial por consumo de electricidad beneficiaría a aproximadamente 2 mil 116 personas

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua en la Comarca Lagunera anunciaron la ampliación del programa Especial de Energía para el Campo, extendiendo el plazo de inscripción hasta el 29 de mayo, para que más productores puedan acceder a este beneficio, luego de que la fecha original venciera el pasado 28 de abril.

Alejandra Martínez, representante de Agricultura en la región, hizo un llamado a los agricultores que aún no han realizado su trámite para que acudan a los distritos de riego o a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) distribuidos en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fallas-electricas-dejan-sin-agua-a-colonias-de-arteaga-BI20392388

De acuerdo con datos oficiales, el programa Especial de Energía para el Campo presenta un avance del 96 por ciento en la región, con un padrón actualizado de 2 mil 116 productores desde octubre del año pasado.

La funcionaria destacó que este esquema permite a los agricultores obtener ahorros de hasta un 95 por ciento en el costo de energía eléctrica utilizada en actividades agrícolas, lo que representa un apoyo significativo para la rentabilidad del campo lagunero.

Martínez también informó que, en paralelo, se llevó a cabo un proceso de inscripción dirigido a productores de frijol en la zona de La Laguna de Durango, del 6 al 27 de marzo. En este periodo se registraron 485 productores que abarcan una superficie de mil 855 hectáreas.

Estos agricultores serán beneficiados no solo con el Programa Especial de Energía para el Campo, sino también con el programa Solución para el Bienestar y el esquema de fertilizantes, con una inversión conjunta —económica y en especie— estimada en 6.5 millones de pesos.

Reiteró la importancia de aprovechar la prórroga para integrarse a este programa, el cual busca fortalecer la productividad agrícola y reducir los costos operativos en la región lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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