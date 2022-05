Falta de mantenimiento a pozos en Torreón lo hicieron a propósito: Román Alberto

TORREÓN, COAH.- La reparación y mantenimiento de equipos en al menos 40 pozos de agua potable ha tomado tiempo, pero se ha avanzado a pasos agigantados, toda vez que el descuido de la pasada administración municipal en este rubro fue mayor y al parecer intencional, reveló el alcalde Román Alberto Cepeda.

Explicó que dotar de agua es un compromiso que se está cumpliendo y desde el primer día de gobierno se están tomando acciones en función de construcción de nuevas fuentes de abastecimiento, mantenimiento a las existentes, pero ha tomado tiempo dado el descuido que se tenía el sistema abastecedor en general.

De los más de mil 637 compromisos que hizo en campaña, más del 90 por ciento se refieren a la solución de la problemática del agua; se conocía del problema; sin embargo, lo que no se conocía es que iban a dejar el organismo operador hecho un desastre.

Los últimos siete meses los dedicaron a no invertir, a no dar mantenimiento, a no reparar ningún daño de las bombas que tenían algún problema, pero esto no es una excusa para ahora no prestar un buen servicio.

Los equipos de las 40 bombas actualmente están siendo reparados, aparte de que se están perforando ocho pozos, cinco de los cuales estarán terminados y funcionando en menos de 30 días.

La pasada administración municipal no dio cuenta a la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo en las bombas del SIMAS, y ahora los desperfectos mayores se están reparando a contra tiempo, todo por un grave descuido del sistema de agua, que no solo va de la parte administrativa, sino también de la parte operativa, la conducción y el mantenimiento.

“No fue un descuido involuntario, lo hicieron a propósito; no nos vamos a hacer de la vista gorda, tomamos el toro por los cuernos, todos los seis meses y tres semanas de transición y antes, más bien los dedicaron a no invertir, a no dar mantenimiento, fue una indolencia intencional”, declaró el munícipe.

Román Alberto manifestó que superará esta problemática y dejará un Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ordenado y saneado financieramente, hay mucho orden que poner.