FGE colaborará con Federación si requiere apoyo por caso de exfuncionarios de Torreón

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    FGE colaborará con Federación si requiere apoyo por caso de exfuncionarios de Torreón
    Carlos Rangel Gámez señaló que la FGE atenderá los requerimientos de colaboración que realicen las autoridades federales. SANDRA GÓMEZ

Carlos Rangel Gámez señaló que la Fiscalía estatal podrá intervenir dentro de sus facultades, particularmente si se requiere apoyo relacionado con la reparación de daños

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) manifestó su disposición para colaborar con las autoridades federales en las investigaciones que se desarrollan tras la detención de José Elías “N” y Martha Esther “N”, exfuncionarios municipales de Torreón. Ambos fueron detenidos por autoridades federales el pasado 13 de septiembre.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la FGE en la Región Laguna I, señaló que el procedimiento se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la dependencia estatal se mantendrá respetuosa de las atribuciones de la Federación y atenta a cualquier requerimiento que pudiera realizarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fge-senala-que-investigacion-de-exfuncionarios-de-torreon-corresponde-a-autoridades-federales-KH23536590

El funcionario explicó que la Fiscalía estatal está en condiciones de brindar la colaboración que corresponda dentro de sus facultades, particularmente si durante el desarrollo del proceso se requiere alguna intervención relacionada con la reparación de daños.

La postura de la FGE se presenta luego de las acciones emprendidas por autoridades federales que derivaron en la detención de los exservidores públicos municipales. La Fiscalía estatal había informado previamente que no participó en el operativo realizado por la FGR.

Rangel Gámez dejó en claro que corresponde a la autoridad federal conducir las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas involucradas, mientras que la Fiscalía de Coahuila permanecerá atenta a cualquier solicitud formal de apoyo.

La dependencia estatal mantendrá los mecanismos de coordinación interinstitucional con las instancias federales, sin intervenir en las actuaciones que actualmente se encuentran bajo competencia de la FGR.

Conforme avance el procedimiento se determinará si existe algún requerimiento específico hacia las autoridades estatales, principalmente en aquellos aspectos que pudieran involucrar la reparación de daños, señaló el funcionario.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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