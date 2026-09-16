FGE colaborará con Federación si requiere apoyo por caso de exfuncionarios de Torreón

Carlos Rangel Gámez, delegado de la FGE en la Región Laguna I, señaló que el procedimiento se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la dependencia estatal se mantendrá respetuosa de las atribuciones de la Federación y atenta a cualquier requerimiento que pudiera realizarse.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) manifestó su disposición para colaborar con las autoridades federales en las investigaciones que se desarrollan tras la detención de José Elías “N” y Martha Esther “N”, exfuncionarios municipales de Torreón. Ambos fueron detenidos por autoridades federales el pasado 13 de septiembre.

El funcionario explicó que la Fiscalía estatal está en condiciones de brindar la colaboración que corresponda dentro de sus facultades, particularmente si durante el desarrollo del proceso se requiere alguna intervención relacionada con la reparación de daños.

La postura de la FGE se presenta luego de las acciones emprendidas por autoridades federales que derivaron en la detención de los exservidores públicos municipales. La Fiscalía estatal había informado previamente que no participó en el operativo realizado por la FGR.

Rangel Gámez dejó en claro que corresponde a la autoridad federal conducir las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas involucradas, mientras que la Fiscalía de Coahuila permanecerá atenta a cualquier solicitud formal de apoyo.

La dependencia estatal mantendrá los mecanismos de coordinación interinstitucional con las instancias federales, sin intervenir en las actuaciones que actualmente se encuentran bajo competencia de la FGR.

Conforme avance el procedimiento se determinará si existe algún requerimiento específico hacia las autoridades estatales, principalmente en aquellos aspectos que pudieran involucrar la reparación de daños, señaló el funcionario.