Fortalecen atención ciudadana en Torreón con Macrobrigada de Mejora Coahuila

Torreón
/ 24 febrero 2026
    Autoridades estatales y municipales destacaron que la seguridad es base para el desarrollo y bienestar en Torreón. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez encabezó una macrobrigada de Mejora Coahuila en el ejido La Concha, donde 25 dependencias brindaron 141 servicios a la comunidad

TORREÓN, COAH.- En el ejido La Concha, el gobernador Manolo Jiménez Salinas lideró una macrobrigada del programa Mejora Coahuila, donde 25 dependencias de los tres niveles de gobierno ofrecieron 141 servicios integrales a las familias locales.

Jiménez Salinas enfatizó que su administración prioriza el trabajo de campo en colonias y ejidos para ofrecer soluciones directas a la población.

El mandatario reafirmó que la seguridad es el pilar de su gestión, permitiendo que las familias coahuilenses prosperen en un entorno de paz.

“Trabajamos en equipo para que Coahuila se consolide como el mejor lugar para vivir”, declaró.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda agradeció el respaldo estatal, señalando que la sinergia con el Gobierno de Coahuila permite impactar positivamente el norte y oriente de Torreón.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora, destacó que la cercanía es la clave de estas jornadas, facilitando trámites esenciales como servicios de salud, trámites registrales y descuentos fiscales en un solo lugar.

En un esfuerzo por estrechar el vínculo con la comunidad, regidores y funcionarios se integraron a las labores del programa estatal. La presencia de los cuerpos de seguridad reforzó el compromiso de las autoridades de no bajar la guardia y continuar operando bajo un esquema de colaboración que priorice el bienestar de las familias locales.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

