Fortalecen atención ciudadana en Torreón con Macrobrigada de Mejora Coahuila

TORREÓN, COAH.- En el ejido La Concha, el gobernador Manolo Jiménez Salinas lideró una macrobrigada del programa Mejora Coahuila, donde 25 dependencias de los tres niveles de gobierno ofrecieron 141 servicios integrales a las familias locales.

Jiménez Salinas enfatizó que su administración prioriza el trabajo de campo en colonias y ejidos para ofrecer soluciones directas a la población.

El mandatario reafirmó que la seguridad es el pilar de su gestión, permitiendo que las familias coahuilenses prosperen en un entorno de paz.

“Trabajamos en equipo para que Coahuila se consolide como el mejor lugar para vivir”, declaró.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda agradeció el respaldo estatal, señalando que la sinergia con el Gobierno de Coahuila permite impactar positivamente el norte y oriente de Torreón.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora, destacó que la cercanía es la clave de estas jornadas, facilitando trámites esenciales como servicios de salud, trámites registrales y descuentos fiscales en un solo lugar.

En un esfuerzo por estrechar el vínculo con la comunidad, regidores y funcionarios se integraron a las labores del programa estatal. La presencia de los cuerpos de seguridad reforzó el compromiso de las autoridades de no bajar la guardia y continuar operando bajo un esquema de colaboración que priorice el bienestar de las familias locales.