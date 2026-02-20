Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por blindar la actividad comercial y estrechar lazos institucionales, la Canaco Torreón llevó a cabo una reunión de trabajo con el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el delegado regional, Carlos Rangel.

Bajo el liderazgo de Fidel Villanueva Tarín, presidente de la cámara, el sector formal reafirmó su voluntad de colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado. El objetivo central es robustecer los mecanismos de seguridad y legalidad que brindan certidumbre a los comerciantes de la Comarca Lagunera.

En el encuentro, se enfatizó que la comunicación directa entre empresarios y justicia es vital para mantener la estabilidad necesaria que demanda el crecimiento económico. La Canaco señaló que estas sinergias son el camino para diseñar estrategias efectivas de protección al patrimonio de sus agremiados.

Finalmente, el organismo empresarial reiteró su compromiso de actuar con visión proactiva para asegurar que el comercio en La Laguna se desarrolle en un entorno de paz y competitividad.