Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional

Torreón
/ 20 febrero 2026
    Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional
    Representantes de la Canaco Torreón sostuvieron una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y protección al comercio formal. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


FGE
CANACO

El encuentro, encabezado por Fidel Villanueva Tarín, presidente del organismo empresarial, buscó consolidar estrategias conjuntas que brinden mayor certidumbre a los comerciantes de la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por blindar la actividad comercial y estrechar lazos institucionales, la Canaco Torreón llevó a cabo una reunión de trabajo con el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el delegado regional, Carlos Rangel.

Bajo el liderazgo de Fidel Villanueva Tarín, presidente de la cámara, el sector formal reafirmó su voluntad de colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado. El objetivo central es robustecer los mecanismos de seguridad y legalidad que brindan certidumbre a los comerciantes de la Comarca Lagunera.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

En el encuentro, se enfatizó que la comunicación directa entre empresarios y justicia es vital para mantener la estabilidad necesaria que demanda el crecimiento económico. La Canaco señaló que estas sinergias son el camino para diseñar estrategias efectivas de protección al patrimonio de sus agremiados.

Finalmente, el organismo empresarial reiteró su compromiso de actuar con visión proactiva para asegurar que el comercio en La Laguna se desarrolle en un entorno de paz y competitividad.

