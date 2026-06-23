Fortalecen conservación de la Sierra de Jimulco con reforestación y recuperación hídrica

Marcelo Sánchez Adame, titular de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), informó que, tras la plantación de 20 mil agaves realizada durante 2025, este año el proyecto incrementó su alcance con la meta de establecer 40 mil ejemplares en una superficie superior a las 200 hectáreas. Estas acciones buscan fortalecer el ecosistema y contribuir a la recuperación de más de 33 mil litros de agua.

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el capital natural de la región, autoridades municipales y estatales, en colaboración con las empresas Toroto y Arca Continental, así como con el ejido Barreal de Guadalupe, intensificaron las acciones de reforestación y conservación de suelo en la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco.

El funcionario destacó que las labores son realizadas de manera manual por habitantes del ejido Barreal de Guadalupe, lo que permite generar ingresos directos para las familias de la comunidad y evita el uso de maquinaria pesada en una zona de alto valor ambiental.

Sánchez Adame señaló que la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil representa un modelo de trabajo que favorece la conservación de este importante ecosistema de la Comarca Lagunera, además de promover el desarrollo de actividades de ecoturismo responsable. Asimismo, exhortó a los visitantes a respetar las normas ambientales, evitando encender fogatas o extraer especies de la reserva.

Por su parte, Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente del Estado, explicó que el proyecto forma parte de una estrategia de “Soluciones basadas en la naturaleza”, implementada desde 2024 con el respaldo de Arca Continental, enfocada en la regeneración de servicios ambientales mediante la construcción de zanjas de infiltración.

La funcionaria indicó que esta técnica favorece la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos locales, gracias a la protección que brinda la vegetación nativa. Añadió que actualmente el programa de empleo temporal beneficia a 40 familias de la comunidad, al convertir la conservación ambiental en una alternativa de desarrollo sostenible.

Estens de la Garza destacó que los resultados de largo plazo dependerán de la continuidad de las acciones de restauración y de la participación activa de los ejidatarios y aliados del sector privado.

Al acto protocolario asistieron también Sofía García Camil, subsecretaria de Vinculación Ciudadana; René Sánchez, representante de Arca Continental; Manuel Rodríguez Muñoz, director de Biodiversidad de la DGMA; José Rogelio de Santiago, presidente del comisariado ejidal, y familias de la comunidad.