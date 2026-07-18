Fortaleza financiera del Municipio de Torreón permitirá reestructurar al Simas

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que recibió un Municipio financieramente fuerte, con una estructura sólida de captación de ingresos y disponibilidad de recursos para atender de manera inmediata las principales necesidades de la ciudad.

El Presidente Municipal señaló que, tras las reuniones sostenidas con el tesorero Javier Lechuga, ha constatado que las finanzas del Ayuntamiento se encuentran sanas, sin pasivos, créditos contratados ni números rojos, condición que permitirá orientar recursos hacia áreas prioritarias de la administración.

Reconoció que existen múltiples necesidades que requieren atención y que la capacidad financiera municipal no permitirá resolverlas todas de manera simultánea; sin embargo, sostuvo que existe margen suficiente para emprender acciones inmediatas y, particularmente, respaldar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón en el proceso de reestructura operativa y financiera que se prepara.

Riquelme Solís estableció una diferencia entre la situación económica de la Tesorería Municipal y la que actualmente enfrenta el organismo operador de agua, al señalar que en las finanzas del Ayuntamiento se ha mantenido un adecuado control de los ingresos y los recursos públicos.

En el caso del Simas Torreón, indicó que el reciente cambio en la gerencia permitió conocer la existencia de diversos adeudos, algunos de ellos relacionados con demandas y resoluciones judiciales adversas para el propio sistema.

El Alcalde reiteró que la administración municipal no buscará ocultar las condiciones en las que se encuentra la paramunicipal y adelantó que se realizará una auditoría de mayor profundidad para establecer con precisión el origen de los compromisos financieros y conocer la situación real del organismo.

“Aquí, mi obligación es poner manos a la obra, trabajar y dar soluciones y respuestas a lo que está demandando la ciudadanía en este momento. Ya vi cómo está el sistema y mi administración siempre buscará la transparencia; tanto en la Tesorería como en el Simas van a salir cuáles son los números”, apuntó.

Riquelme Solís sostuvo que su gobierno privilegiará la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, al tiempo que trabajará en la construcción de soluciones para garantizar la prestación de los servicios que demanda la población.