Definirán el martes nuevo rumbo administrativo del Simas-Torreón; nuevo gerente asumirá funciones

La designación se realizará durante una sesión extraordinaria programada para el martes, en la que también se tomará protesta al nuevo titular de la paramunicipal, quien tendrá la responsabilidad de iniciar una profunda reestructura operativa, administrativa y financiera.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que este lunes presentará ante el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) una terna de perfiles para ocupar la gerencia general del organismo, luego de la renuncia de Roberto Escalante González.

Riquelme Solís afirmó que el próximo gerente contará con autonomía para conducir el organismo, tomar decisiones y emprender las acciones necesarias para ordenar sus finanzas, mejorar su funcionamiento y garantizar una adecuada prestación de los servicios de agua potable y drenaje, con el respaldo total de la administración municipal.

El Edil señaló que, junto con el relevo en la dirección, se presentará un proyecto integral para recuperar la viabilidad financiera del Simas y atender los rezagos que enfrenta el sistema operador de agua de la ciudad.

“No soy de las personas que quieren culpar de las cosas al pasado, sino resolver. Creo que es un gran reto atender toda la problemática que tiene ahora el Simas”, manifestó.

Añadió que el Municipio buscará fortalecer la coordinación entre el Simas-Torreón y el Simas Rural, con el propósito de aprovechar de mejor manera la infraestructura disponible y atender de forma conjunta las zonas donde persisten insuficiencias en el suministro de agua.

De acuerdo con la revisión preliminar, el organismo registra pasivos por aproximadamente 2 mil 81 millones de pesos; sin embargo, será necesaria una auditoría más profunda para establecer las cifras reales y su sustento jurídico dentro del proceso de entrega-recepción actualmente en marcha.

El Alcalde detalló que una parte importante del pasivo se concentra en adeudos con la CFE, con la empresa Eco Agua, derivados de litigios cuyos resolutivos no fueron favorables al Simas, y con la Comisión Nacional del Agua por derechos y costos relacionados con la extracción del recurso.

Estos tres conceptos representan más de la mitad de las obligaciones financieras del sistema, por lo que la nueva administración deberá investigar las circunstancias en las que dejaron de cubrirse determinados servicios y establecer una ruta de negociación que permita recuperar la estabilidad del organismo sin afectar la atención a la ciudadanía.

El Presidente Municipal explicó que la mayor parte de las obligaciones financieras puede ser objeto de negociación, lo que permitiría evitar que el organismo tenga que cubrir todos los adeudos mediante desembolsos inmediatos que comprometan aún más su liquidez.