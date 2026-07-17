Definirán el martes nuevo rumbo administrativo del Simas-Torreón; nuevo gerente asumirá funciones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El alcalde Miguel Ángel Riquelme presentará este lunes una terna, de la cual se elegirá a quien tomará las riendas del organismo del agua
TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que este lunes presentará ante el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) una terna de perfiles para ocupar la gerencia general del organismo, luego de la renuncia de Roberto Escalante González.
La designación se realizará durante una sesión extraordinaria programada para el martes, en la que también se tomará protesta al nuevo titular de la paramunicipal, quien tendrá la responsabilidad de iniciar una profunda reestructura operativa, administrativa y financiera.
Riquelme Solís afirmó que el próximo gerente contará con autonomía para conducir el organismo, tomar decisiones y emprender las acciones necesarias para ordenar sus finanzas, mejorar su funcionamiento y garantizar una adecuada prestación de los servicios de agua potable y drenaje, con el respaldo total de la administración municipal.
El Edil señaló que, junto con el relevo en la dirección, se presentará un proyecto integral para recuperar la viabilidad financiera del Simas y atender los rezagos que enfrenta el sistema operador de agua de la ciudad.
“No soy de las personas que quieren culpar de las cosas al pasado, sino resolver. Creo que es un gran reto atender toda la problemática que tiene ahora el Simas”, manifestó.
Añadió que el Municipio buscará fortalecer la coordinación entre el Simas-Torreón y el Simas Rural, con el propósito de aprovechar de mejor manera la infraestructura disponible y atender de forma conjunta las zonas donde persisten insuficiencias en el suministro de agua.
De acuerdo con la revisión preliminar, el organismo registra pasivos por aproximadamente 2 mil 81 millones de pesos; sin embargo, será necesaria una auditoría más profunda para establecer las cifras reales y su sustento jurídico dentro del proceso de entrega-recepción actualmente en marcha.
El Alcalde detalló que una parte importante del pasivo se concentra en adeudos con la CFE, con la empresa Eco Agua, derivados de litigios cuyos resolutivos no fueron favorables al Simas, y con la Comisión Nacional del Agua por derechos y costos relacionados con la extracción del recurso.
Estos tres conceptos representan más de la mitad de las obligaciones financieras del sistema, por lo que la nueva administración deberá investigar las circunstancias en las que dejaron de cubrirse determinados servicios y establecer una ruta de negociación que permita recuperar la estabilidad del organismo sin afectar la atención a la ciudadanía.
El Presidente Municipal explicó que la mayor parte de las obligaciones financieras puede ser objeto de negociación, lo que permitiría evitar que el organismo tenga que cubrir todos los adeudos mediante desembolsos inmediatos que comprometan aún más su liquidez.
Consideró que para alcanzar una reorientación financiera efectiva será indispensable la participación de la administración municipal, proveedores, contratistas, personal del sistema y organismos acreedores.
Como ejemplo, mencionó los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para los cuales existen alternativas y programas de regularización que no necesariamente implican pagos totales en efectivo. El Municipio, dijo, analizará la posibilidad de utilizar bienes y otros mecanismos legales que permitan cumplir los compromisos sin descapitalizar al sistema.
Riquelme Solís adelantó que desde la próxima semana comenzarán programas emergentes para mejorar el suministro de agua potable en colonias donde el servicio es insuficiente o inexistente, además de acciones de reposición y reparación de colectores que actualmente presentan deficiencias operativas.
Asimismo, informó que solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado, órgano técnico del Congreso local, para acompañar el proceso de entrega-recepción tanto del Simas como de otras dependencias municipales.
Explicó que, en el caso particular del organismo operador, será necesario revisar con mayor profundidad que las obras contratadas hayan sido efectivamente ejecutadas, que los adeudos cuenten con el soporte correspondiente y que cada obligación financiera esté debidamente documentada.