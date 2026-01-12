Frente frío y tormenta invernal mantendrán temperaturas bajo cero en La Laguna

TORREÓN, COAH. La Comarca Lagunera enfrentará un marcado descenso en la temperatura debido a la combinación del frente frío actual y la segunda tormenta invernal de la temporada, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo advirtió que la masa de aire polar que recorre el país continuará reforzando las condiciones de frío intenso en la región, con efectos más notorios durante las madrugadas y primeras horas del día, cuando se prevé un ambiente gélido y la posible presencia de heladas en zonas abiertas y rurales.

Para las próximas 24 horas se esperan temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 10 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 0 °C, lo que representa un riesgo para la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el caso específico de Torreón, el termómetro oscilará entre los 3 °C y los 10 °C, con sensación térmica aún más baja debido a los vientos asociados al sistema frontal, los cuales también podrían generar tolvaneras en tramos carreteros de la región.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y atender las recomendaciones de Protección Civil. Asimismo, se pidió proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento, así como resguardar a mascotas y animales de traspatio.

El ambiente frío por las mañanas y fresco por las tardes persistirá durante al menos las próximas 72 horas, por lo que se mantiene la vigilancia permanente de las condiciones climatológicas y la posible activación de medidas preventivas adicionales en caso de que el descenso térmico se intensifique.