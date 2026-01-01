Frío al amanecer y hasta 35 grados al mediodía; así será la semana en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El SMN advierte cambios bruscos de temperatura y condiciones secas en el estado
TORREÓN, COAH.- El arranque de 2026 estará marcado en Coahuila por un clima contrastante, con mañanas y noches frías, presencia de heladas en zonas altas y un notable aumento de temperaturas durante el día.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la entidad continuará bajo los efectos indirectos de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25, así como de otros sistemas que influyen en la Mesa del Norte.
TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Poder Judicial activa proceso; AHMSA y Minosa salen a la venta el 30 de enero
Durante la próxima semana se mantendrá un ambiente frío a muy frío al amanecer, principalmente en regiones serranas, donde las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5 grados Celsius, con riesgo de heladas.
En contraste, por las tardes se prevé un importante repunte térmico, con máximas que podrían alcanzar entre 30 y 35 grados, especialmente en zonas del centro y norte del estado.
El pronóstico descarta lluvias en territorio coahuilense, por lo que prevalecerán condiciones secas. Sin embargo, el viento será un factor a considerar, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en algunos puntos, capaces de levantar tolvaneras y reducir la visibilidad en carreteras.
Ciudades como Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras registrarán cielos mayormente nublados o medio nublados, sin probabilidad de precipitación, y temperaturas templadas durante el día, lo que obligará a la población a extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.