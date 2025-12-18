Frontera: inicia recarpeteo en la San Cristóbal para mejorar movilidad

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Frontera: inicia recarpeteo en la San Cristóbal para mejorar movilidad
    Autoridades municipales dieron el banderazo de inicio a la obra de recarpeteo en la colonia San Cristóbal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Frontera arrancó trabajos en la calle Manuel Aguirre, atendiendo una demanda vecinal

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Como respuesta directa a una solicitud vecinal, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de recarpeteo en la colonia San Cristóbal, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en este sector de la ciudad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra en la calle Manuel Aguirre, en el tramo que conecta las vialidades Internacional y Benito Juárez, donde destacó que su administración mantiene un ritmo constante de obra pública, incluso en el cierre del año, priorizando acciones que inciden de manera directa en la calidad de vida de las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó

Durante el banderazo de inicio, la presidenta municipal estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el delegado regional del programa Mejora, José Cerda; y el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza.

Pérez Cantú subrayó que escuchar a la ciudadanía y responder con hechos es una de las líneas centrales de su gobierno, especialmente en lo que respecta al mejoramiento de calles, accesos y condiciones de tránsito en las colonias.

Con la ejecución de esta obra se busca agilizar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad a conductores y peatones, y fortalecer el entorno urbano de la colonia San Cristóbal. Vecinas y vecinos del sector agradecieron el inicio de los trabajos, al considerar que aportarán mayor orden, funcionalidad y tranquilidad para quienes viven y transitan por la zona.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares