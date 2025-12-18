Frontera: inicia recarpeteo en la San Cristóbal para mejorar movilidad

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Como respuesta directa a una solicitud vecinal, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de recarpeteo en la colonia San Cristóbal, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en este sector de la ciudad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra en la calle Manuel Aguirre, en el tramo que conecta las vialidades Internacional y Benito Juárez, donde destacó que su administración mantiene un ritmo constante de obra pública, incluso en el cierre del año, priorizando acciones que inciden de manera directa en la calidad de vida de las familias.

Durante el banderazo de inicio, la presidenta municipal estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el delegado regional del programa Mejora, José Cerda; y el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza.

Pérez Cantú subrayó que escuchar a la ciudadanía y responder con hechos es una de las líneas centrales de su gobierno, especialmente en lo que respecta al mejoramiento de calles, accesos y condiciones de tránsito en las colonias.

Con la ejecución de esta obra se busca agilizar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad a conductores y peatones, y fortalecer el entorno urbano de la colonia San Cristóbal. Vecinas y vecinos del sector agradecieron el inicio de los trabajos, al considerar que aportarán mayor orden, funcionalidad y tranquilidad para quienes viven y transitan por la zona.