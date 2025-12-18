Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó

TORREÓN, COAH.- Un aparatoso accidente carretero movilizó a los cuerpos de emergencia en las primeras horas de este 18 de diciembre.

En el kilómetro 22 de la vía Torreón-Saltillo, dos unidades de carga pesada colisionaron violentamente, dejando como saldo a un joven conductor gravemente herido.

