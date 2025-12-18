Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Elementos de emergencia liberan a José Armando Gallegos, prensado tras colisionar su unidad cargada de madera contra un tráiler de Barcel. FOTO: CORTESÍA

Autoridades buscan al operador de un tráiler de Barcel que abandonó su unidad tras provocar un fuerte accidente esta madrugada

TORREÓN, COAH.- Un aparatoso accidente carretero movilizó a los cuerpos de emergencia en las primeras horas de este 18 de diciembre.

En el kilómetro 22 de la vía Torreón-Saltillo, dos unidades de carga pesada colisionaron violentamente, dejando como saldo a un joven conductor gravemente herido.

$!Peritos inician investigaciones para deslindar responsabilidades en el choque que dejó un joven conductor gravemente herido.
Peritos inician investigaciones para deslindar responsabilidades en el choque que dejó un joven conductor gravemente herido. FOTO: CORTESÍA

La víctima, José Armando Gallegos González, fue rescatada de entre los restos de su unidad (un tráiler blanco con cargamento de madera) y enviada a la clínica 16 del Seguro Social.

Del presunto responsable poco se sabe, pues abandonó el tráiler amarillo de la empresa Barcel que conducía tras el fuerte choque.

La zona permaneció bajo resguardo de diversas corporaciones debido a que los productos de botanas obstruyeron el paso vehicular.

Las autoridades competentes ya iniciaron el peritaje para deslindar responsabilidades.

