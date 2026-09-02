Fuego consume departamento en condominios Manhattan de Torreón; habitante salva la vida

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 10:00 horas, cuando vecinos de la calle Hacienda San Lorenzo detectaron densas columnas de humo saliendo del piso marcado con el número 1920-A3.

TORREÓN, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este miércoles movilizó a los cuerpos de rescate hacia los condominios Manhattan, en la colonia Rincón La Merced de Torreón , donde un departamento del segundo piso fue consumido por las llamas.

El morador de la vivienda logró ponerse a salvo antes de quedar atrapado. Según su testimonio, despertó bruscamente al percatarse del fuego y el humo acumulado en el lugar, logrando evacuar a tiempo.

Paramaédicos en la zona confirmaron que no presentaba quemaduras ni intoxicación, por lo que no requirió hospitalización.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble para sofocar las llamas que ya habían destruido muebles y diversos pertenencias.

Tras controlar el fuego y enfriar la zona para prevenir riesgos en departamentos aledaños, las autoridades confirmaron un saldo blanco en vidas humanas. La causa de la conflagración permanece bajo investigación.