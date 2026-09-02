Fuego consume departamento en condominios Manhattan de Torreón; habitante salva la vida

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    Fuego consume departamento en condominios Manhattan de Torreón; habitante salva la vida
    El fuego destruyó muebles y pertenencias del inmueble; la causa del incendio permanece bajo investigación. SANDRA GÓMEZ

Un incendio consumió un departamento de los condominios Manhattan, en Torreón; el habitante logró salir ileso y no se reportaron personas lesionadas

TORREÓN, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este miércoles movilizó a los cuerpos de rescate hacia los condominios Manhattan, en la colonia Rincón La Merced de Torreón, donde un departamento del segundo piso fue consumido por las llamas.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 10:00 horas, cuando vecinos de la calle Hacienda San Lorenzo detectaron densas columnas de humo saliendo del piso marcado con el número 1920-A3.

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El morador de la vivienda logró ponerse a salvo antes de quedar atrapado. Según su testimonio, despertó bruscamente al percatarse del fuego y el humo acumulado en el lugar, logrando evacuar a tiempo.

Paramaédicos en la zona confirmaron que no presentaba quemaduras ni intoxicación, por lo que no requirió hospitalización.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble para sofocar las llamas que ya habían destruido muebles y diversos pertenencias.

Tras controlar el fuego y enfriar la zona para prevenir riesgos en departamentos aledaños, las autoridades confirmaron un saldo blanco en vidas humanas. La causa de la conflagración permanece bajo investigación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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