Arranca en La Laguna pago de pensiones de Bienestar para más de 121 mil personas

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Bienestar, la masa de beneficiarios en la zona alcanza los 121 mil 805 derechohabientes repartidos en tres programas prioritarios, lo que equivale a una derrama económica proyectada de 4 mil 245 millones 291 mil 275 pesos en la región durante el presente ejercicio fiscal.

TORREÓN, COAH.- Un padrón superior a los 121 mil beneficiarios de los programas de Bienestar en la Región Laguna comenzó a recibir desde este 1 de septiembre el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, operativo de dispersión monetaria que se mantendrá activo hasta el próximo 25 de septiembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra el volumen más amplio de la atención social en La Laguna, al registrar a 94 mil 170 inscritos y ejercer un presupuesto anual de 3 mil 640 millones 265 mil 394 pesos.

Asimismo, la Pensión Mujeres Bienestar cubre a un total de 20 mil 653 laguneras, con un techo financiero asignado de 467 millones 684 mil 781 pesos para este año, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad atiende a 6 mil 982 ciudadanos mediante un fondo de 137 millones 341 mil 100 pesos.

Karla Zamora, directora regional de la dependencia federal, precisó que la entrega de los apoyos se ejecuta de forma gradual conforme al abecedario, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de las y los titulares.

Las autoridades instaron a la población a consultar las fechas oficiales antes de acudir a los cajeros y destacaron que el dinero permanece seguro en las cuentas bancarias una vez depositado, por lo que no se requiere retirar el efectivo el mismo día programado.