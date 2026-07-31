Garantizan certezas a habitantes de Torreón Jardín tras quejas por distribución de agua

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Torreón
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    Garantizan certezas a habitantes de Torreón Jardín tras quejas por distribución de agua
    Habitantes de la colonia Torreón Jardín expusieron sus inquietudes por el abasto de agua durante el encuentro con autoridades municipales. SANDRA GÓMEZ

Las mesas de diálogo, encabezadas por el alcalde Miguel Riquelme, buscan dar seguimiento a demandas ciudadanas sobre el abasto hídrico

TORREÓN, COAH. - Para dar seguimiento a las demandas ciudadanas sobre el abasto hídrico y honrar las negociaciones previas, el munícipe de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió con vecinos de la colonia Torreón Jardín, reafirmando que las transiciones de gobierno no frenarán los compromisos pactados con la comunidad.

El mandatario local destacó la importancia de escuchar directamente a los comités vecinales para brindar estabilidad institucional y prevenir que las obras pendientes queden paralizadas tras el relevo gubernamental.

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“Tengo pleno conocimiento del panorama y mi único objetivo es dar garantías a las familias”, aseveró, subrayando que las demandas del sector serán desahogadas mediante mesas de concertación con los actores involucrados.

Riquelme Solís precisó que el desabasto en la zona es un problema histórico, originado tras quedar fuera de servicio la noria que originalmente surtía al sector.

Al respecto, detalló que en su gestión estatal previa se impulsó la habilitación de una nueva fuente de captación y la infraestructura hídrica necesaria para estabilizar la red.

Detalló además que, mientras progresaban los trabajos técnicos, se diseñó una red provisional interconectada con colonias aledañas para evitar el desabasto de la población.

En relación a la molestia ciudadana por enviar caudal hacia el fraccionamiento Campestre, el edil aclaró que responde a un mandato oficial de beneficio colectivo, rechazando enfáticamente la interrupción de dicho bombeo.

Como alternativa de solución, proyecta proponer un calendario técnico para perforar nuevos pozos que cubran la demanda del Campestre, estimando concluir las maniobras antes del cierre de año para dar por concluida la disputa distributiva.

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Al concluir, desmintió las acusaciones sobre un presunto lucro con el recurso por parte de la cooperativa local, puntualizando que los cobros efectuados no corresponden a la venta del recurso, sino a costos operativos ajenos al sistema interno del sector.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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