Garantizan certezas a habitantes de Torreón Jardín tras quejas por distribución de agua

El mandatario local destacó la importancia de escuchar directamente a los comités vecinales para brindar estabilidad institucional y prevenir que las obras pendientes queden paralizadas tras el relevo gubernamental.

TORREÓN, COAH. - Para dar seguimiento a las demandas ciudadanas sobre el abasto hídrico y honrar las negociaciones previas, el munícipe de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió con vecinos de la colonia Torreón Jardín, reafirmando que las transiciones de gobierno no frenarán los compromisos pactados con la comunidad.

“Tengo pleno conocimiento del panorama y mi único objetivo es dar garantías a las familias”, aseveró, subrayando que las demandas del sector serán desahogadas mediante mesas de concertación con los actores involucrados.

Riquelme Solís precisó que el desabasto en la zona es un problema histórico, originado tras quedar fuera de servicio la noria que originalmente surtía al sector.

Al respecto, detalló que en su gestión estatal previa se impulsó la habilitación de una nueva fuente de captación y la infraestructura hídrica necesaria para estabilizar la red.

Detalló además que, mientras progresaban los trabajos técnicos, se diseñó una red provisional interconectada con colonias aledañas para evitar el desabasto de la población.

En relación a la molestia ciudadana por enviar caudal hacia el fraccionamiento Campestre, el edil aclaró que responde a un mandato oficial de beneficio colectivo, rechazando enfáticamente la interrupción de dicho bombeo.

Como alternativa de solución, proyecta proponer un calendario técnico para perforar nuevos pozos que cubran la demanda del Campestre, estimando concluir las maniobras antes del cierre de año para dar por concluida la disputa distributiva.