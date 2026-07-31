Torreón: Rescatan a tres jóvenes extraviados en la Ruta de las Noas

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    Torreón: Rescatan a tres jóvenes extraviados en la Ruta de las Noas
    Tres jóvenes fueron localizados luego de perderse durante un recorrido por la Ruta de las Noas, en Torreón. CORTESÍA

El grupo perdió el rumbo durante el recorrido y presentó malestar por las altas temperaturas; autoridades desplegaron un operativo de búsqueda

TORREÓN, COAH.- Tres jóvenes fueron rescatados luego de extraviarse mientras recorrían la Ruta de las Noas, en Torreón, donde las altas temperaturas y el malestar físico dificultaron su regreso.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:00 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre 3 personas desorientadas en las inmediaciones de la Calzada de los Misterios.

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De acuerdo con la información proporcionada a los cuerpos de auxilio, los jóvenes habían ingresado al sector acompañados por un grupo de amigos. Sin embargo, conforme avanzaron por el trayecto, el intenso calor registrado cerca del mediodía provocó que comenzaran a sentirse mal y posteriormente perdieran el rumbo.

ACTIVAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Elementos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal coordinaron un operativo para ubicar a los afectados y facilitar su salida de la zona.

Después de recorrer el área, los cuerpos de emergencia localizaron a las dos mujeres y al hombre, quienes fueron encontrados sanos y salvos.

Tras ser ubicados, los jóvenes quedaron bajo la atención de los cuerpos de auxilio, sin que se reportaran mayores complicaciones derivadas del incidente.

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