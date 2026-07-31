Surgen más demandas en contra de las redes sociales por fallecimientos de adolescentes

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    Surgen más demandas en contra de las redes sociales por fallecimientos de adolescentes
    Los logos de Facebook, YouTube, TikTok y Snapchat en dispositivos móviles, en fotos tomadas entre 2017 y 2022. AP

Actualmente Meta, YouTube, TikTok y Snap enfrentan numerosas demandas estatales y federales por daños a menores

NUEVA YORK- Las familias de cuatro adolescentes que murieron por suicidio están demandando a Meta, TikTok, Snapchat y YouTube por “años de daños crecientes” derivados del uso de sus plataformas.

La demanda, presentada el jueves ante el Tribunal Superior de Delaware, es la más reciente de una oleada de querellas interpuestas contra gigantes de redes sociales acusadas de ser adictivas y peligrosas.

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La denuncia se presentó en nombre de cuatro familias de Texas, Carolina del Norte, Minnesota y Tennessee, cuyos hijos murieron durante un periodo de 14 meses que comenzó en julio de 2024 y se extendió hasta septiembre de 2025.

El Social Media Victims Law Center está presentando la demanda en representación de las familias, y su abogado fundador, Matthew Bergman, manifestó que es “particularmente relevante” que los niños de este caso murieron “mucho después” de que se hubieran presentado demandas similares.

“Estas plataformas siguen matando a niños, pese a las frases hechas de sus ejecutivos”, declaró Bergman en una entrevista. “Esto es un peligro claro e inminente para la salud y la seguridad de los niños, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo”.

Según la denuncia, los cuatro adolescentes sufrieron daños que incluyeron adicción a redes sociales, privación severa del sueño, depresión, ansiedad e ideación suicida tras años de usar las plataformas sociales. Livi Castro murió a los 13 años, Riv Kelleher a los 14, Nathaniel Chambers a los 17 y Dawson Holden a los 18.

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La denuncia sostiene que las empresas sabían que estaban causando daño a los usuarios jóvenes. Representantes de Meta, YouTube, TikTok y Snap no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Sacha Haworth, directora ejecutiva de The Tech Oversight Project, señaló en un comunicado que padres, activistas y denunciantes han dado un paso al frente y se han reunido con legisladores durante años y que “mientras el Congreso ha ido dando largas, han muerto más niños”.

La legislación federal sobre redes sociales ha avanzado a un ritmo glacial. El Senado aprobó la Kids Online Safety Act, que contaba con el respaldo de grupos de padres y organizaciones defensoras de la niñez, exactamente dos años antes de que se presentara esta demanda. La Cámara de Representantes nunca votó esa versión de la legislación, y actualmente la Cámara y el Senado discrepan sobre disposiciones clave que consideran que deberían incluirse.

“Las historias de Livi, Nathaniel, Dawson y Riv son prueba de que las empresas de las grandes tecnológicas siguen mintiendo sobre la seguridad de sus productos y, en su lugar, optan por volcar cientos de millones de dólares en publicidad engañosa, asociaciones pagadas y engañosas con programas educativos de confianza y cabildeo político”, dice el comunicado de Haworth.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/enfrentan-plataformas-de-redes-sociales-procesos-judiciales-por-danos-a-la-salud-mental-infantil-LJ19328300

Meta, YouTube, TikTok y Snap enfrentan numerosas demandas estatales y federales por daños a menores. Meta está siendo juzgada en Tennessee esta semana por una demanda presentada por el fiscal general del estado, que afirma que la empresa diseñó deliberadamente sus plataformas, en particular Instagram, para volverlas adictivas para los jóvenes, y que no les advirtió de sus peligros. Y Meta irá a juicio en agosto en un tribunal federal en Oakland, California, para enfrentar a cuatro de las decenas de estados que demandaron a la empresa en 2023. Esa demanda sostiene que la compañía está contribuyendo a la crisis de salud mental juvenil al diseñar funciones adictivas y que violó la ley federal al recopilar datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

No todas las demandas tienen éxito, y muchas se resuelven fuera de los tribunales. La semana pasada, un adolescente de Florida retiró su caso contra Meta sin recibir ningún pago de la empresa. Meta había argumentado que el adolescente solo usaba su Instagram y Facebook durante apenas unos minutos al día y que creó la mayoría de las cuentas solo después de contratar a un abogado para su caso.

Aun así, la acumulación de procesos judiciales puede resultar costosa, incluso para una empresa como Meta Platforms. Meta informó a principios de esta semana que tuvo 2,400 millones de dólares en gastos legales en el segundo trimestre, lo que contribuyó a una inusual caída del 14% en las ganancias.

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