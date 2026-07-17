Impulsa Riquelme Solís la rehabilitación de espacios públicos como estrategia de Seguridad en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social y contribuir a la seguridad en las colonias, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este viernes la entrega de la plaza número 68 del programa ”100 Plazas de 0 al 100”, en la colonia Loma Real IV. Durante el evento, el edil señaló que la recuperación de espacios públicos va más allá del mejoramiento urbano, pues constituye una estrategia de prevención social del delito al ofrecer a las familias lugares seguros para la convivencia, el deporte y la recreación.

”La seguridad también se construye fortaleciendo la convivencia y fomentando el deporte; estos espacios son el corazón de una colonia más segura y unida”, expresó. La rehabilitación de la plaza incluyó la construcción de una cancha de usos múltiples con iluminación y malla perimetral, la instalación de juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio, así como trabajos de reforestación y la implementación de un sistema de riego por goteo para el mantenimiento de las áreas verdes. El Presidente Municipal también se comprometió a dar seguimiento, a través de las distintas dependencias del Ayuntamiento, a las solicitudes de los habitantes en materia de servicios públicos y seguridad. Asimismo, destacó que el crecimiento de Torreón exige mantener una agenda permanente de infraestructura y servicios, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que el programa ”100 Plazas de 0 al 100” se desarrolla de manera coordinada entre las direcciones de Obras Públicas y Medio Ambiente, con base en diagnósticos participativos que permiten atender las principales necesidades de cada sector. En la entrega de la obra también estuvieron presentes la diputada local Olivia Martínez Leyva; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab; el coordinador de sector, Napoleón Murillo Favela, y el representante vecinal Jesús Feliciano Soriano García.