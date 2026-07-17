Impulsa Riquelme Solís la rehabilitación de espacios públicos como estrategia de Seguridad en Torreón

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    Impulsa Riquelme Solís la rehabilitación de espacios públicos como estrategia de Seguridad en Torreón
    El Gobierno Municipal mantendrá una agenda permanente de infraestructura en coordinación con el Gobierno del Estado, reiteró el Alcalde. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social y contribuir a la seguridad en las colonias, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este viernes la entrega de la plaza número 68 del programa ”100 Plazas de 0 al 100”, en la colonia Loma Real IV.

Durante el evento, el edil señaló que la recuperación de espacios públicos va más allá del mejoramiento urbano, pues constituye una estrategia de prevención social del delito al ofrecer a las familias lugares seguros para la convivencia, el deporte y la recreación.

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”La seguridad también se construye fortaleciendo la convivencia y fomentando el deporte; estos espacios son el corazón de una colonia más segura y unida”, expresó.

La rehabilitación de la plaza incluyó la construcción de una cancha de usos múltiples con iluminación y malla perimetral, la instalación de juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio, así como trabajos de reforestación y la implementación de un sistema de riego por goteo para el mantenimiento de las áreas verdes.

El Presidente Municipal también se comprometió a dar seguimiento, a través de las distintas dependencias del Ayuntamiento, a las solicitudes de los habitantes en materia de servicios públicos y seguridad.

Asimismo, destacó que el crecimiento de Torreón exige mantener una agenda permanente de infraestructura y servicios, en coordinación con el Gobierno del Estado.

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El edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de prevención social del delito. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que el programa ”100 Plazas de 0 al 100” se desarrolla de manera coordinada entre las direcciones de Obras Públicas y Medio Ambiente, con base en diagnósticos participativos que permiten atender las principales necesidades de cada sector.

En la entrega de la obra también estuvieron presentes la diputada local Olivia Martínez Leyva; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab; el coordinador de sector, Napoleón Murillo Favela, y el representante vecinal Jesús Feliciano Soriano García.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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