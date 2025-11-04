Gobernador lamenta asesinato de alcalde en Michoacán y destaca coordinación en Coahuila

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Gobernador lamenta asesinato de alcalde en Michoacán y destaca coordinación en Coahuila
    El brutal homicidio frente a una multitud del alcalde de Uruapan más que todo es un mensaje nacional que refleja la estrategia del anterior gobierno federal de “abrazos no balazos”. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Manolo Jiménez afirmó que la seguridad es la mejor inversión y destacó que ningún alcalde coahuilense ha recibido amenazas

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez, al lamentar el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, dijo que “la seguridad en Coahuila nos sale barata si la comparamos con el costo humano y social que generan hechos como los ocurridos en Michoacán”.

El mandatario expresó sus condolencias a familiares y amigos del edil, a quien calificó como un “héroe que puso la seguridad de su municipio por encima de todo” y destacó la importancia de mantener el compromiso con este tema.

“En Coahuila no bajamos la guardia. Aunque los indicadores son buenos, en materia de seguridad no hay tregua. Siempre debemos seguir invirtiendo”, enfatizó.

Jiménez resaltó que, a diferencia de otras entidades, ningún alcalde coahuilense ha solicitado protección especial ni ha recibido amenazas.

Recordó que el modelo del Mando Único permite brindar apoyo inmediato en situaciones de riesgo, como ocurrió recientemente en los límites con Nuevo León, donde se reforzó la presencia de fuerzas estatales y federales.

Jiménez Salinas anunció que en los próximos días se entregarán seis nuevos cuarteles y arcos de seguridad, uno de ellos en la Región de Jimulco, con el objetivo de mantener la estabilidad que ha permitido atraer inversiones.

“Lo que distingue a Coahuila es la estabilidad laboral, el estado de derecho y la seguridad. Son factores que los inversionistas valoran y que han sido clave para el crecimiento económico del estado”, subrayó.

HABLA DEL INFORME DE GOBIERNO

Jiménez adelantó que el 26 de noviembre rendirá su Segundo Informe de Gobierno en el Coliseo Centenario de Torreón, donde presentará avances en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura.

Entre las obras destacadas mencionó el Sistema Vial Abastos–Independencia, que presenta un avance del 20 por ciento, así como las acciones de Inspira Coahuila, enfocadas en la salud mental y coordinadas por su esposa, Paola Rodríguez.

También resaltó el Programa de Salud Popular, que ha permitido mejorar los servicios en las 133 clínicas y hospitales generales del estado, con una inversión adicional de 11 mil millones de pesos.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad, unidad y resultados. Coahuila avanza porque lo hacemos en equipo”, concluyó el mandatario.

Temas


Seguridad
delitos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

