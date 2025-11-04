Detienen a ‘La Escoba’, sujeto que desmantelaba un vehículo en Parras, Coahuila

Coahuila
/ 4 noviembre 2025
    Detienen a ‘La Escoba’, sujeto que desmantelaba un vehículo en Parras, Coahuila
    Vecinos afirmaron que el hombre ya había sido denunciado en varias ocasiones por robos y daños a vehículos. FOTO: PEDRO PESINA

Tras un reporte, los policías llegaron rápidamente al lugar y sorprendieron al sospechoso en flagrancia

Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un hombre apodado “La Escoba”, sorprendido en flagrancia cuando desmantelaba un automóvil en calles de la colonia Saltillo 400, al sur de la ciudad.

El hecho se registró alrededor del mediodía de este martes, cuando el propietario de un vehículo Hyundai Atos reportó al sistema de emergencias que una persona estaba retirando piezas de su unidad, estacionada sobre la calle Santa Catarina, esquina con Santo Madero.

De inmediato, agentes de Seguridad Pública acudieron al lugar, donde encontraron al sospechoso —de aproximadamente 45 años de edad— manipulando el automóvil. Los oficiales procedieron a su detención inmediata, asegurando las piezas que ya había retirado.

El individuo fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó tras las rejas antes de ser turnado al Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con versiones de vecinos y afectados, el detenido cuenta con varias denuncias previas por robo y daños a vehículos, aunque en ocasiones anteriores no había sido consignado debido a que presuntamente padece problemas de drogadicción.

Habitantes del sector manifestaron su molestia y exigieron que esta vez las autoridades actúen con firmeza, pues aseguran que “La Escoba” ha sido responsable de múltiples robos y daños en la zona sin que hasta ahora se haya resuelto la situación.

Las autoridades municipales informaron que continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en otros delitos similares registrados en el sur de la ciudad.

