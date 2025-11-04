Tecnológico de Piedras Negras invita a disfrutar su cuarta Feria del Libro ‘Vive la Lectura’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) alista los últimos preparativos para la cuarta edición de su Feria del Libro, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en el Centro de Información de la institución. El evento estará abierto al público en general, con entrada gratuita.

Adriana Carreón González, responsable del Centro de Información, explicó que la feria busca ir más allá de la venta de libros al ofrecer una experiencia cultural completa, con conferencias, talleres y exposiciones dedicadas a fomentar el hábito de la lectura entre estudiantes y la comunidad.

“Estamos muy contentos de invitarles a nuestra próxima Feria del Libro, la cuarta edición en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Contaremos con la participación de expositores, talleristas, representantes de la cultura local y librerías de la región”, destacó Carreón González.

Bajo el lema “Vive la Lectura”, la feria se consolida como un espacio de encuentro para quienes disfrutan del conocimiento y la expresión artística, fortaleciendo el compromiso del ITPN con la difusión cultural y el acceso abierto a la educación.