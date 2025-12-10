Gómez Palacio: catean propiedad del ‘Limones’, secretario de organización de la CATEM
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El operativo comenzó de madrugada y concluyó por la tarde; la Marina y Seguridad Ciudadana participaron en el aseguramiento
GÓMEZ PALACIO, DGO.– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles un inmueble de Édgar “N”, alias “El Limones”, secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, como parte de una investigación federal que se intensificó tras la detención por la mañana del presunto integrante del grupo criminal “Los Cabrera”.
El operativo se desprende de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025 y comenzó durante la madrugada, concluyendo alrededor de las 14:40 horas.
TE PUEDE INTERESAR: Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales
Las instalaciones intervenidas se encuentran en la avenida 20 de Noviembre y calle Victoria, en la zona centro del municipio, a una cuadra de la sede de la CATEM.
De acuerdo con reportes de medios en la capital del estado, también se llevaron a cabo acciones simultáneas en las colonias El Ciprés e Hipódromo, como parte del mismo despliegue.
En el cateo participaron elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, quienes resguardaron el inmueble y colocaron sellos de aseguramiento.
Un edificio ubicado frente a las oficinas de la CATEM también quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.