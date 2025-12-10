Gómez Palacio: catean propiedad del ‘Limones’, secretario de organización de la CATEM

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Gómez Palacio: catean propiedad del ‘Limones’, secretario de organización de la CATEM
    Personal federal resguarda el inmueble ubicado en 20 de Noviembre y Victoria. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO RODRÍGUEZ

El operativo comenzó de madrugada y concluyó por la tarde; la Marina y Seguridad Ciudadana participaron en el aseguramiento

GÓMEZ PALACIO, DGO.– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles un inmueble de Édgar “N”, alias “El Limones”, secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, como parte de una investigación federal que se intensificó tras la detención por la mañana del presunto integrante del grupo criminal “Los Cabrera”.

El operativo se desprende de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025 y comenzó durante la madrugada, concluyendo alrededor de las 14:40 horas.

Las instalaciones intervenidas se encuentran en la avenida 20 de Noviembre y calle Victoria, en la zona centro del municipio, a una cuadra de la sede de la CATEM.

$!El inmueble asegurado quedó bajo resguardo ministerial.
El inmueble asegurado quedó bajo resguardo ministerial. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO RODRÍGUEZ

De acuerdo con reportes de medios en la capital del estado, también se llevaron a cabo acciones simultáneas en las colonias El Ciprés e Hipódromo, como parte del mismo despliegue.

En el cateo participaron elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, quienes resguardaron el inmueble y colocaron sellos de aseguramiento.

Un edificio ubicado frente a las oficinas de la CATEM también quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

