Gómez Palacio: catean propiedad del ‘Limones’, secretario de organización de la CATEM

GÓMEZ PALACIO, DGO.– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles un inmueble de Édgar “N”, alias “El Limones”, secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, como parte de una investigación federal que se intensificó tras la detención por la mañana del presunto integrante del grupo criminal “Los Cabrera”.

El operativo se desprende de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025 y comenzó durante la madrugada, concluyendo alrededor de las 14:40 horas.

Las instalaciones intervenidas se encuentran en la avenida 20 de Noviembre y calle Victoria, en la zona centro del municipio, a una cuadra de la sede de la CATEM.