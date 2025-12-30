Saltillo: Lidera General Motors rally automotriz en 2025; prevén impacto en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El economista José María González Lara señaló que el crecimiento de la automotriz favorecerá la producción local ante la renegociación del T-MEC
La industria automotriz ha registrado un dinamismo histórico durante el presente ciclo, posicionando a General Motors (GM) como la empresa que encabeza el rally automotriz de 2025. Este desempeño ha superado los indicadores de competidores globales como Tesla y Ford.
De acuerdo con datos de GBM Insight, las acciones de la compañía estadounidense subieron más de un 55 por ciento durante este año. Esta cifra representa su mejor nivel financiero desde el año 2009, impulsado por resultados trimestrales sólidos, la recompra de acciones y una regulación más favorable en Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Ante este panorama, el académico y economista de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José María González Lara, explicó que el precio de las acciones en el mercado cotidiano refleja principalmente una perspectiva de futuro y expectativas de ganancias a mediano y largo plazo.
“Hay una expectativa positiva a futuro de sus ganancias mensuales. Si hay una expectativa positiva, sube el precio de las acciones”, expuso el especialista.
González Lara señaló que existen dos factores fundamentales para explicar el éxito reciente de General Motors. El primero de ellos se relaciona con la consolidación de las ventas en el mercado europeo y el efecto de los aranceles aplicados a los autos importados en Estados Unidos.
“A pesar de que hubo situaciones arancelarias, las ventas en Europa se afianzaron y como los autos importados a Estados Unidos tuvieron arancel, General Motors vendió más carros que los importados”, afirmó el economista sobre el fortalecimiento comercial de la empresa.
El segundo factor identificado es la expectativa positiva para el próximo año en las ventas internas de Estados Unidos. El experto destacó que, bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los productos de GM fabricados en México cuentan con una ventaja competitiva.
Señaló que, aunque se han aplicado aranceles cercanos al 25 por ciento, estos se mantienen como los más bajos en comparación con los impuestos que el gobierno estadounidense ha impuesto a otras empresas automotrices del resto del mundo.
TE PUEDE INTERESAR: Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
“Esas importaciones a Estados Unidos suplieron las importaciones de otros autos con mayor arancel. Está haciendo efecto positivo lo de Trump, al menos en esa empresa que es netamente estadounidense”, señaló González Lara durante la entrevista.
Respecto al impacto que esta situación financiera podría tener en las plantas ubicadas en la Región Sureste de Coahuila, específicamente en Ramos Arizpe, el académico consideró que la tendencia es favorable debido a la interdependencia económica entre ambos países.
“Aún tenemos preferencia porque sigue vigente el T-MEC, se va a renegociar y en esa renegociación hay mucha interdependencia de México con Estados Unidos”, expuso.
A pesar de las señales positivas en la bolsa, la operatividad en la zona ha enfrentado retos durante el año. En la planta de Ramos Arizpe se registró una reducción de tres a dos turnos de trabajo, además de la implementación de paros técnicos derivados de los cambios arancelarios.
No obstante, el analista detalló que, dentro del sector, General Motors ha sido de las empresas menos afectadas por estas transiciones. Destacó que el mercado estadounidense sigue siendo un destino clave que sostiene la valoración de la compañía frente a otras marcas globales.
“Estados Unidos es un gran mercado, ese efecto es positivo en términos comparativos con otras automotrices del mundo”, afirmó el académico de la máxima casa de estudios de Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Golpe’ de Trump a GM: aranceles le cuestan mil 100 mdd a la automotriz
Sobre la posibilidad de que la producción regrese a los ritmos registrados a inicios de años anteriores, González Lara aclaró que esto no puede vaticinarse todavía, ya que dependerá totalmente del resultado de las próximas mesas de trabajo internacionales.
“La producción en México va a depender definitivamente de la nueva renegociación del T-MEC y ahí no podemos vaticinar ni a favor. Eso va a depender de la renegociación, sea trilateral o bilateral, eso no se puede afirmar en este momento”, concluyó.
El crecimiento en ventas y la disciplina operativa de la empresa han llevado a que consultoras internacionales como UBS y Morgan Stanley eleven sus proyecciones de crecimiento para GM, destacando sus márgenes de utilidad superiores en el mercado actual.