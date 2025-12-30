Saltillo: Lidera General Motors rally automotriz en 2025; prevén impacto en Coahuila

La industria automotriz ha registrado un dinamismo histórico durante el presente ciclo, posicionando a General Motors (GM) como la empresa que encabeza el rally automotriz de 2025. Este desempeño ha superado los indicadores de competidores globales como Tesla y Ford.

De acuerdo con datos de GBM Insight, las acciones de la compañía estadounidense subieron más de un 55 por ciento durante este año. Esta cifra representa su mejor nivel financiero desde el año 2009, impulsado por resultados trimestrales sólidos, la recompra de acciones y una regulación más favorable en Estados Unidos.

Ante este panorama, el académico y economista de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José María González Lara, explicó que el precio de las acciones en el mercado cotidiano refleja principalmente una perspectiva de futuro y expectativas de ganancias a mediano y largo plazo.

“Hay una expectativa positiva a futuro de sus ganancias mensuales. Si hay una expectativa positiva, sube el precio de las acciones”, expuso el especialista.

González Lara señaló que existen dos factores fundamentales para explicar el éxito reciente de General Motors. El primero de ellos se relaciona con la consolidación de las ventas en el mercado europeo y el efecto de los aranceles aplicados a los autos importados en Estados Unidos.

“A pesar de que hubo situaciones arancelarias, las ventas en Europa se afianzaron y como los autos importados a Estados Unidos tuvieron arancel, General Motors vendió más carros que los importados”, afirmó el economista sobre el fortalecimiento comercial de la empresa.