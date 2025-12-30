Tren Interoceánico: Módulo de atención

    El descarrilamiento del Tren Interoceánico, construido apenas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cobró la vida de 13 personas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a apoyos por 30 mil pesos a los familiares de los fallecidos. Y aclaró, tras las críticas, que no es una indemnización final, sino una ayuda inmediata para cubrir gastos urgentes, por lo que prometió que habrá una reparación integral del daño.

