Tren Interoceánico: Módulo de atención

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, construido apenas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cobró la vida de 13 personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a apoyos por 30 mil pesos a los familiares de los fallecidos. Y aclaró, tras las críticas, que no es una indemnización final, sino una ayuda inmediata para cubrir gastos urgentes, por lo que prometió que habrá una reparación integral del daño.

