Personal temporal pide contratación en hospital Ixtlero de Ramos Arizpe; trabajan bajo protesta

Previo al cierre del año, el Hospital Rural número 33, conocido como Ixtlero, en Ramos Arizpe, enfrenta una situación de inconformidad laboral que se hizo visible tras la colocación de una manta en el exterior del inmueble, la cual posteriormente fue retirada.

De acuerdo con fuentes internas, autoridades del hospital sostuvieron diálogo con representantes sindicales; sin embargo, se aclaró que el sindicato no está involucrado en esta manifestación.

Al cierre de la edición, se informó que la inconformidad proviene de un grupo de enfermeras y trabajadores que solicitan ser incorporados al régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que actualmente pertenecen al programa IMSS Bienestar. No obstante, se les indicó que esta determinación no corresponde a la delegación estatal, sino que debe resolverse a nivel central.

La manta, elaborada en colores rojo y negro y con la imagen de un puño cerrado, señalaba que el personal labora “bajo protesta”. Entre las principales demandas expuestas se encuentran la falta de personal médico y la carencia de insumos necesarios para brindar una atención adecuada a los pacientes.

En un recorrido realizado al exterior del lugar, se logró observar que la atención continúa. Sin embargo, el personal indica que requieren de más presupuesto para que el personal no esté saturado ante la llegada de pacientes. Asimismo se indicó que autoridades mantienen dialogo con el personal.