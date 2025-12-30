Personal temporal pide contratación en hospital Ixtlero de Ramos Arizpe; trabajan bajo protesta
La colocación de una manta al exterior del hospital de Ramos Arizpe para denunciar falta de personal médico.
Previo al cierre del año, el Hospital Rural número 33, conocido como Ixtlero, en Ramos Arizpe, enfrenta una situación de inconformidad laboral que se hizo visible tras la colocación de una manta en el exterior del inmueble, la cual posteriormente fue retirada.
De acuerdo con fuentes internas, autoridades del hospital sostuvieron diálogo con representantes sindicales; sin embargo, se aclaró que el sindicato no está involucrado en esta manifestación.
Al cierre de la edición, se informó que la inconformidad proviene de un grupo de enfermeras y trabajadores que solicitan ser incorporados al régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que actualmente pertenecen al programa IMSS Bienestar. No obstante, se les indicó que esta determinación no corresponde a la delegación estatal, sino que debe resolverse a nivel central.
La manta, elaborada en colores rojo y negro y con la imagen de un puño cerrado, señalaba que el personal labora “bajo protesta”. Entre las principales demandas expuestas se encuentran la falta de personal médico y la carencia de insumos necesarios para brindar una atención adecuada a los pacientes.
En un recorrido realizado al exterior del lugar, se logró observar que la atención continúa. Sin embargo, el personal indica que requieren de más presupuesto para que el personal no esté saturado ante la llegada de pacientes. Asimismo se indicó que autoridades mantienen dialogo con el personal.
El personal solicita su incorporación al régimen ordinario del IMSS.
Cabe recordar que el pasado mes de julio, se dio a conocer de manera oficial que este Hospital rural será incorporado al régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el fin de ampliar su capacidad de atención.
Ese anuncio se dio durante la segunda semana de julio, tras una reunión encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Valeriano Ibáñez, en la que se concretaron estos acuerdos.