Hallazgo de supuesto explosivo desata operativo en Gómez Palacio

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Torreón
/ 13 marzo 2026
    Hallazgo de supuesto explosivo desata operativo en Gómez Palacio
    El reporte provocó la movilización de corporaciones de seguridad. SANDRA GÓMEZ

Trabajadores de Servicios Públicos encontraron el objeto mientras realizaban labores de limpieza

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La localización de un presunto artefacto explosivo en un terreno baldío de la colonia Miravalle, en Gómez Palacio, generó una intensa respuesta de las corporaciones de seguridad este viernes por la mañana.

Cerca de las 9:00 horas, trabajadores de Servicios Públicos que realizaban labores de limpieza en las inmediaciones del bulevar Fundadores reportaron el hallazgo de un objeto extraño con apariencia de proyectil.

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El reporte activó de inmediato a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, además de Protección Civil.

Actualmente, el área permanece bajo resguardo mientras especialistas proceden con el retiro del objeto y las indagatorias pertinentes.

Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse al perímetro. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango desmintió categóricamente los rumores en redes sociales que sugerían que el artefacto había sido lanzado desde una aeronave.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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