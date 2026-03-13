Hallazgo de supuesto explosivo desata operativo en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La localización de un presunto artefacto explosivo en un terreno baldío de la colonia Miravalle, en Gómez Palacio, generó una intensa respuesta de las corporaciones de seguridad este viernes por la mañana.

Cerca de las 9:00 horas, trabajadores de Servicios Públicos que realizaban labores de limpieza en las inmediaciones del bulevar Fundadores reportaron el hallazgo de un objeto extraño con apariencia de proyectil.

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El reporte activó de inmediato a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, además de Protección Civil.

Actualmente, el área permanece bajo resguardo mientras especialistas proceden con el retiro del objeto y las indagatorias pertinentes.

Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse al perímetro. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango desmintió categóricamente los rumores en redes sociales que sugerían que el artefacto había sido lanzado desde una aeronave.