Amenaza de tiroteo en CBTIS 156 provoca fuerte movilización en Torreón

TORREÓN, COAH.– La Región Lagunera Coahuila-Durango ha registrado una serie de mensajes intimidatorios y supuestas amenazas de tiroteos que han activado protocolos de seguridad en diversas instituciones educativas.

Esta problemática ha generado un clima de alerta constante tanto en estudiantes como en personal docente, quienes han visto modificada su rutina por las medidas preventivas implementadas.

Las autoridades han identificado que el modus operandi principal consiste en mensajes escritos o “pintas” en los baños de las escuelas y publicaciones en redes sociales.

La mañana de este jueves, un mensaje intimidante apareció en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 156, de la colonia La Joya de Torreón, ocasionando una fuerte movilización de fuerzas policíacas y la activación de los protocolos de emergencia.

La alerta comenzó a circular en las primeras horas de la jornada escolar, luego de que se detectara un mensaje escrito con marcador blanco sobre una pared de los sanitarios. El texto, breve, decía: “tiroteo 12/03/26 CJNG”.

La foto de la amenaza se viralizó a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, generando temor entre el alumnado y los padres de familia. La rapidez con la que circuló la imagen demostró el impacto que pueden tener estos mensajes en la percepción de seguridad escolar y la necesidad de estrategias de comunicación efectiva entre autoridades y comunidad educativa.

Al lugar arribaron unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron los accesos y realizaron recorridos de vigilancia tanto al interior como en el perímetro de la institución educativa.

Este caso se suma a una preocupante tendencia de actos de intimidación o “bromas” que han afectado a las instituciones educativas de la zona metropolitana de La Laguna en las últimas semanas.

Estos mensajes pueden conllevar responsabilidades legales para quienes resulten responsables de su autoría, incluso si se trata de menores de edad. Especialistas en derecho advierten que la legislación contempla sanciones por este tipo de conductas, que pueden ir desde medidas correctivas hasta procesos judiciales.

ANTECEDENTES

En Gómez Palacio, en el Instituto 18 de Marzo, la semana pasada se reportó una supuesta amenaza de tiroteo que resultó ser una broma, pero provocó la evacuación de aproximadamente mil 600 alumnos para garantizar su seguridad. Este incidente evidenció la vulnerabilidad de los protocolos escolares ante situaciones de alarma, aunque sean infundadas.

También en Ciudad Lerdo, Durango, se suspendieron clases temporalmente tras el hallazgo de un mensaje violento en los sanitarios. Las actividades se reanudaron con un refuerzo en la vigilancia, mostrando la seriedad con la que las autoridades están abordando estos incidentes.

En Torreón, en la Facultad de Enfermería se activó el protocolo de seguridad y el Operativo Mochila tras una amenaza detectada. La aplicación de estos procedimientos busca prevenir situaciones de riesgo y tranquilizar a la comunidad universitaria.

Asimismo, en escuelas secundarias se han reportado al menos dos incidentes adicionales en planteles de este nivel educativo, donde se descartó el riesgo real tras investigaciones municipales. A pesar de la aclaración de los hechos, el ambiente de preocupación persiste y se mantiene la vigilancia reforzada en la región.