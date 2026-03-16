Huachicol mueve hasta 400 mil millones de pesos al año: Torres Cofiño

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Torreón
/ 16 marzo 2026
    Huachicol mueve hasta 400 mil millones de pesos al año: Torres Cofiño
    El huachicol fiscal es la importación y venta ilícita de combustibles en México, evadiendo impuesto. VANGUARDIA

El legislador federal advirtió que el robo, contrabando y evasión fiscal en combustibles afectan las finanzas públicas y fortalecen redes criminales

TORREÓN, COAH.— El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, advirtió que el robo y contrabando de combustibles en México —huachicol— se ha convertido en una de las economías criminales más grandes del país.

El legislador señaló que el fenómeno ya no se limita únicamente a la extracción ilegal de gasolina en ductos de Petróleos Mexicanos, sino que actualmente incluye esquemas más complejos como el contrabando de hidrocarburos y el denominado “huachicol fiscal”.

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Explicó que este mecanismo consiste en la importación irregular de combustibles para evadir impuestos, lo que genera un impacto significativo en las finanzas públicas.

De acuerdo con diversos análisis del sector energético y fiscal citados por el diputado, el huachicol fiscal podría provocar pérdidas superiores a 9 mil millones de dólares al año, lo que representa más de 150 mil millones de pesos.

Añadió que tan sólo durante 2025, el robo y contrabando de combustibles habría generado un impacto estimado de 123 mil millones de pesos.

Torres Cofiño subrayó que, al sumar el robo a ductos, el contrabando y la evasión de impuestos, el mercado ilegal del combustible podría alcanzar entre 200 mil y 400 mil millones de pesos anuales.

$!Según el legislador, tan solo en el 2025, el rebo y contrabando de combustible generó un impacto de 123 mil pesos.
Según el legislador, tan solo en el 2025, el rebo y contrabando de combustible generó un impacto de 123 mil pesos. CUARTOOSCURO

“Cada litro de combustible robado es dinero que deja de destinarse a hospitales, seguridad y carreteras”, afirmó.

El legislador señaló que el monto es comparable con el presupuesto anual del sector salud federal. Añadió que supera ampliamente los recursos asignados a diversas dependencias encargadas de la seguridad pública, por lo que insistió en fortalecer las acciones para frenar este delito.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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