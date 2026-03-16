Huachicol mueve hasta 400 mil millones de pesos al año: Torres Cofiño

TORREÓN, COAH.— El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, advirtió que el robo y contrabando de combustibles en México —huachicol— se ha convertido en una de las economías criminales más grandes del país.

El legislador señaló que el fenómeno ya no se limita únicamente a la extracción ilegal de gasolina en ductos de Petróleos Mexicanos, sino que actualmente incluye esquemas más complejos como el contrabando de hidrocarburos y el denominado “huachicol fiscal”.

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Explicó que este mecanismo consiste en la importación irregular de combustibles para evadir impuestos, lo que genera un impacto significativo en las finanzas públicas.

De acuerdo con diversos análisis del sector energético y fiscal citados por el diputado, el huachicol fiscal podría provocar pérdidas superiores a 9 mil millones de dólares al año, lo que representa más de 150 mil millones de pesos.

Añadió que tan sólo durante 2025, el robo y contrabando de combustibles habría generado un impacto estimado de 123 mil millones de pesos.

Torres Cofiño subrayó que, al sumar el robo a ductos, el contrabando y la evasión de impuestos, el mercado ilegal del combustible podría alcanzar entre 200 mil y 400 mil millones de pesos anuales.