Operativos preventivos en Torreón dejan dos detenidos y 10 vehículos asegurados
Dos personas fueron arrestadas; una por participar en riñas y otra por alterar el orden público
TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por mantener el orden y prevenir incidentes viales, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos preventivos durante el fin de semana en Torreón, que resultaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de 10 unidades motorizadas.
Bajo la supervisión de Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, y Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado (Región Laguna I), las fuerzas del orden ejecutaron diversas estrategias, que incluyeron el “Operativo Barrido”, vigilancia contra riñas y dispositivos de revisión de motocicletas y pruebas de alcoholemia.
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El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, fuerzas federales, el Grupo de Reacción Torreón y personal de Tránsito y Vialidad, arrojando los siguientes resultados:
Detenciones: Una persona fue arrestada por participar en riñas, mientras que otra fue asegurada durante el “Operativo Barrido” por alterar el orden público.
Seguridad vial: Se aplicaron 32 pruebas de alcoholemia, derivando en el decomiso de 9 automóviles y 1 motocicleta.
Prevención: Se mantuvieron filtros de revisión en sectores estratégicos para detectar faltas administrativas y prevenir accidentes vinculados al consumo de alcohol.
“Estos operativos se implementan de manera permanente durante los fines de semana con el objetivo de mantener la paz social y reducir los riesgos viales en el municipio”, señalaron las autoridades en el informe oficial.
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Se destacó que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia de presencia constante en distintos sectores de la ciudad. Además de los puntos de control de alcoholímetro, la supervisión de motocicletas continuará activa para garantizar que los conductores cumplan con la normativa vigente.
Con estas medidas, la administración refuerza el compromiso de coordinación entre fuerzas locales, estatales y federales para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos de la Perla de la Laguna.