Operativos preventivos en Torreón dejan dos detenidos y 10 vehículos asegurados

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Torreón
/ 16 marzo 2026
    Operativos preventivos en Torreón dejan dos detenidos y 10 vehículos asegurados
    Se realizaron 32 pruebas para detectar conductores bajo el influjo del alcohol.

Dos personas fueron arrestadas; una por participar en riñas y otra por alterar el orden público

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por mantener el orden y prevenir incidentes viales, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos preventivos durante el fin de semana en Torreón, que resultaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de 10 unidades motorizadas.

Bajo la supervisión de Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, y Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado (Región Laguna I), las fuerzas del orden ejecutaron diversas estrategias, que incluyeron el “Operativo Barrido”, vigilancia contra riñas y dispositivos de revisión de motocicletas y pruebas de alcoholemia.

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El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, fuerzas federales, el Grupo de Reacción Torreón y personal de Tránsito y Vialidad, arrojando los siguientes resultados:

Detenciones: Una persona fue arrestada por participar en riñas, mientras que otra fue asegurada durante el “Operativo Barrido” por alterar el orden público.

Seguridad vial: Se aplicaron 32 pruebas de alcoholemia, derivando en el decomiso de 9 automóviles y 1 motocicleta.

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Prevención: Se mantuvieron filtros de revisión en sectores estratégicos para detectar faltas administrativas y prevenir accidentes vinculados al consumo de alcohol.

“Estos operativos se implementan de manera permanente durante los fines de semana con el objetivo de mantener la paz social y reducir los riesgos viales en el municipio”, señalaron las autoridades en el informe oficial.

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Se destacó que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia de presencia constante en distintos sectores de la ciudad. Además de los puntos de control de alcoholímetro, la supervisión de motocicletas continuará activa para garantizar que los conductores cumplan con la normativa vigente.

Con estas medidas, la administración refuerza el compromiso de coordinación entre fuerzas locales, estatales y federales para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos de la Perla de la Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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