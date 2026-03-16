$!Operativos preventivos en Torreón dejan dos detenidos y 10 vehículos asegurados

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por mantener el orden y prevenir incidentes viales, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos preventivos durante el fin de semana en Torreón, que resultaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de 10 unidades motorizadas.

Bajo la supervisión de Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, y Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado (Región Laguna I), las fuerzas del orden ejecutaron diversas estrategias, que incluyeron el “Operativo Barrido”, vigilancia contra riñas y dispositivos de revisión de motocicletas y pruebas de alcoholemia.

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El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, fuerzas federales, el Grupo de Reacción Torreón y personal de Tránsito y Vialidad, arrojando los siguientes resultados:

Detenciones: Una persona fue arrestada por participar en riñas, mientras que otra fue asegurada durante el “Operativo Barrido” por alterar el orden público.

Seguridad vial: Se aplicaron 32 pruebas de alcoholemia, derivando en el decomiso de 9 automóviles y 1 motocicleta.