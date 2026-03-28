Identifican a hombre hallado sin vida en vías del tren en San Pedro, Coahuila
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La identificación se logró mediante una credencial de elector, mientras continúan las pruebas periciales para esclarecer el caso
TORREÓN, COAH.– El hombre hallado sin vida y mutilado en las vías del tren, a la altura del ejido San Antonio Gurza, fue identificado como Ignacio ¨N¨, con domicilio en el ejido San Ignacio, informó Iván García, delegado de la Fiscalía General del Estado II, que abarca los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.
El funcionario dio a conocer que se determinó como causa del fallecimiento un posible suicidio, y que las mutilaciones que presentaba corresponden al paso del tren, que lo arrolló y lo arrastró por varios metros, dejando su cuerpo desmembrado.
Indicó que fueron habitantes de los alrededores quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia de un hombre inmóvil cerca de los rieles.
La identificación se logró gracias a una credencial de elector localizada entre sus pertenencias; sin embargo, las investigaciones continúan con la realización de diversas pruebas periciales.