Identifican a hombre hallado sin vida en vías del tren en San Pedro, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 28 marzo 2026
    Identifican a hombre hallado sin vida en vías del tren en San Pedro, Coahuila
    El hombre fue identificado mediante una credencial encontrada en el lugar. SANDRA GÓMEZ

La identificación se logró mediante una credencial de elector, mientras continúan las pruebas periciales para esclarecer el caso

TORREÓN, COAH.– El hombre hallado sin vida y mutilado en las vías del tren, a la altura del ejido San Antonio Gurza, fue identificado como Ignacio ¨N¨, con domicilio en el ejido San Ignacio, informó Iván García, delegado de la Fiscalía General del Estado II, que abarca los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

El funcionario dio a conocer que se determinó como causa del fallecimiento un posible suicidio, y que las mutilaciones que presentaba corresponden al paso del tren, que lo arrolló y lo arrastró por varios metros, dejando su cuerpo desmembrado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fortalece-torreon-conectividad-aerea-con-nueva-ruta-diaria-al-aifa-FN19720234

Indicó que fueron habitantes de los alrededores quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia de un hombre inmóvil cerca de los rieles.

La identificación se logró gracias a una credencial de elector localizada entre sus pertenencias; sin embargo, las investigaciones continúan con la realización de diversas pruebas periciales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


SAN PEDRO

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos