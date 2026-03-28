Fortalece Torreón conectividad aérea con nueva ruta diaria al AIFA

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Torreón
/ 28 marzo 2026
    Fortalece Torreón conectividad aérea con nueva ruta diaria al AIFA
    Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico del Municipio, destacó la importancia de la nueva ruta para fortalecer la conectividad aérea de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La aerolínea evalúa retomar vuelos directos a Texas durante el verano tras la alta demanda registrada en temporadas anteriores

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de consolidar a la Comarca Lagunera como un nodo estratégico de negocios y turismo, el Aeropuerto Internacional de Torreón sumó a su oferta una nueva ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operada por la aerolínea Viva Aerobus.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico del Municipio, informó que este servicio inició operaciones el pasado 27 de marzo, con una frecuencia diaria, a excepción de los sábados.

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Esta ruta se suma al vuelo que la misma aerolínea mantiene hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), brindando a los usuarios mayor flexibilidad para trasladarse a la zona metropolitana del Valle de México.

El funcionario destacó que la apertura de este destino responde a las políticas de competitividad impulsadas por el alcalde Román Alberto Cepeda, con el objetivo de proyectar a Torreón como un destino atractivo para la inversión y la realización de eventos deportivos y culturales de gran escala.

“Tener la ruta al AIFA da a Torreón más opciones de conectividad, ya que es un aeropuerto de conexión donde Viva opera a más de 50 destinos nacionales e internacionales”, subrayó Valdés Quintanilla.

Asimismo, el director se refirió a la buena respuesta que tuvo la ruta de temporada Torreón-San Antonio, la cual registró niveles crecientes de ocupación entre noviembre y enero.

Ante estos resultados, se anticipó que la aerolínea evalúa retomar los vuelos directos a Texas para el periodo de verano, específicamente de junio a agosto, fortaleciendo así el vínculo comercial y turístico con Estados Unidos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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