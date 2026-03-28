Fortalece Torreón conectividad aérea con nueva ruta diaria al AIFA

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico del Municipio, informó que este servicio inició operaciones el pasado 27 de marzo, con una frecuencia diaria, a excepción de los sábados.

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de consolidar a la Comarca Lagunera como un nodo estratégico de negocios y turismo, el Aeropuerto Internacional de Torreón sumó a su oferta una nueva ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operada por la aerolínea Viva Aerobus.

Esta ruta se suma al vuelo que la misma aerolínea mantiene hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), brindando a los usuarios mayor flexibilidad para trasladarse a la zona metropolitana del Valle de México.

El funcionario destacó que la apertura de este destino responde a las políticas de competitividad impulsadas por el alcalde Román Alberto Cepeda, con el objetivo de proyectar a Torreón como un destino atractivo para la inversión y la realización de eventos deportivos y culturales de gran escala.

“Tener la ruta al AIFA da a Torreón más opciones de conectividad, ya que es un aeropuerto de conexión donde Viva opera a más de 50 destinos nacionales e internacionales”, subrayó Valdés Quintanilla.

Asimismo, el director se refirió a la buena respuesta que tuvo la ruta de temporada Torreón-San Antonio, la cual registró niveles crecientes de ocupación entre noviembre y enero.

Ante estos resultados, se anticipó que la aerolínea evalúa retomar los vuelos directos a Texas para el periodo de verano, específicamente de junio a agosto, fortaleciendo así el vínculo comercial y turístico con Estados Unidos.