IMET ofrece capacitación gratuita para impulsar negocios en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y sentar bases sólidas para un año comercial exitoso, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda anunció dos jornadas de capacitación gratuita dirigidas a emprendedores, microempresarios y dueños de negocios del municipio.

A través del Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón (IMET), se ofrecerán talleres enfocados en planeación estratégica y uso de herramientas tecnológicas, con contenidos diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado.

“El IMET reafirma su compromiso con el desarrollo económico local mediante una oferta formativa que brinda conocimientos estratégicos y herramientas de vanguardia para impulsar la competitividad de los negocios”, señaló Eduardo Carmona González, director del Instituto.

La agenda inicia el sábado 17 de enero a las 10:00 horas con la plática “Cómo Preparar Tu Año Comercialmente”, dirigida a emprendedores que buscan ordenar su comunicación y fortalecer su estrategia de marca. Durante la sesión, los participantes aprenderán a construir una parrilla de contenido que les permita planificar publicaciones, optimizar tiempo y aprovechar mejor sus recursos.

Posteriormente, el sábado 24 de enero a las 10:00 horas, se realizará el taller práctico “El Uso de la Inteligencia Artificial”, enfocado en la aplicación inmediata de esta tecnología en los negocios. El curso mostrará cómo la IA puede ayudar a automatizar procesos, generar ideas innovadoras, mejorar la productividad y potenciar el crecimiento empresarial.

Ambas capacitaciones se desarrollarán en modalidad híbrida, con opción de asistencia presencial en las oficinas del IMET, ubicadas en Casa Mudéjar, y participación en línea desde cualquier lugar. Para una experiencia más interactiva, se recomienda a los asistentes llevar laptop o teléfono móvil.

La entrada es gratuita, aunque el registro es obligatorio y debe realizarse en el enlace:https://forms.gle/CWgfWtN98jFLfr5p6

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con el chatbot Rubén vía WhatsApp al 871 234 4849.