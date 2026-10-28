Impacta automóvil a agente vial durante intervención por circular en sentido contrario en Torreón

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este martes, cuando el oficial se encontraba atendiendo un auxilio vial y detectó que la conductora avanzaba en dirección prohibida. Ante esta situación, el elemento le indicó mediante señas que corrigiera su trayectoria para evitar riesgos a otros automovilistas.

TORREÓN, COAH.- Un agente de Tránsito y Vialidad resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil conducido por una mujer que presuntamente circulaba en sentido contrario, sobre la avenida Gómez Morín, al sur de Torreón .

Sin embargo, durante la intervención, el vehículo alcanzó al agente y lo arrastró, provocándole lesiones. La situación quedó registrada en un video captado por ciudadanos que se encontraban en el sector, cuyas imágenes comenzaron a circular para mostrar lo sucedido.

Tras el percance, el oficial recibió atención médica y quedó bajo valoración para determinar la gravedad de sus lesiones, informó la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón.

La dependencia indicó que revisará las circunstancias en las que ocurrió el hecho para establecer las medidas correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la conductora ni se ha precisado si fue detenida o si enfrentará alguna sanción.

El caso también generó llamados ciudadanos para reforzar la vigilancia vial y atender las conductas que ponen en riesgo tanto a los agentes como al resto de los usuarios de las calles.

(Con información de medios locales)