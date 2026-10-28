Impacta automóvil a agente vial durante intervención por circular en sentido contrario en Torreón

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Torreón
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    Impacta automóvil a agente vial durante intervención por circular en sentido contrario en Torreón
    Ciudadanos captaron en video el momento en que el vehículo alcanzó al elemento vial durante la intervención. MILENIO

El elemento atendía un auxilio cuando detectó que la automovilista avanzaba en dirección prohibida; la corporación revisa lo ocurrido y no ha informado si la mujer fue detenida

TORREÓN, COAH.- Un agente de Tránsito y Vialidad resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil conducido por una mujer que presuntamente circulaba en sentido contrario, sobre la avenida Gómez Morín, al sur de Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este martes, cuando el oficial se encontraba atendiendo un auxilio vial y detectó que la conductora avanzaba en dirección prohibida. Ante esta situación, el elemento le indicó mediante señas que corrigiera su trayectoria para evitar riesgos a otros automovilistas.

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Sin embargo, durante la intervención, el vehículo alcanzó al agente y lo arrastró, provocándole lesiones. La situación quedó registrada en un video captado por ciudadanos que se encontraban en el sector, cuyas imágenes comenzaron a circular para mostrar lo sucedido.

Tras el percance, el oficial recibió atención médica y quedó bajo valoración para determinar la gravedad de sus lesiones, informó la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón.

La dependencia indicó que revisará las circunstancias en las que ocurrió el hecho para establecer las medidas correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la conductora ni se ha precisado si fue detenida o si enfrentará alguna sanción.

El caso también generó llamados ciudadanos para reforzar la vigilancia vial y atender las conductas que ponen en riesgo tanto a los agentes como al resto de los usuarios de las calles.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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