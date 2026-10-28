Impacta automóvil a agente vial durante intervención por circular en sentido contrario en Torreón
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El elemento atendía un auxilio cuando detectó que la automovilista avanzaba en dirección prohibida; la corporación revisa lo ocurrido y no ha informado si la mujer fue detenida
TORREÓN, COAH.- Un agente de Tránsito y Vialidad resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil conducido por una mujer que presuntamente circulaba en sentido contrario, sobre la avenida Gómez Morín, al sur de Torreón.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este martes, cuando el oficial se encontraba atendiendo un auxilio vial y detectó que la conductora avanzaba en dirección prohibida. Ante esta situación, el elemento le indicó mediante señas que corrigiera su trayectoria para evitar riesgos a otros automovilistas.
Sin embargo, durante la intervención, el vehículo alcanzó al agente y lo arrastró, provocándole lesiones. La situación quedó registrada en un video captado por ciudadanos que se encontraban en el sector, cuyas imágenes comenzaron a circular para mostrar lo sucedido.
Tras el percance, el oficial recibió atención médica y quedó bajo valoración para determinar la gravedad de sus lesiones, informó la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón.
La dependencia indicó que revisará las circunstancias en las que ocurrió el hecho para establecer las medidas correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la conductora ni se ha precisado si fue detenida o si enfrentará alguna sanción.
El caso también generó llamados ciudadanos para reforzar la vigilancia vial y atender las conductas que ponen en riesgo tanto a los agentes como al resto de los usuarios de las calles.
(Con información de medios locales)