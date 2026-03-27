Inaugura Manolo Jiménez Centro de Ingeniería de Flowserve en Torreón; se destinaron 800 mdp

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Torreón
/ 27 marzo 2026
    Inaugura Manolo Jiménez Centro de Ingeniería de Flowserve en Torreón; se destinaron 800 mdp

La empresa puso en marcha su Centro Global de Tecnología e Ingeniería en La Laguna y anunció además una futura inversión de 40 millones de dólares en manufactura

TORREÓN, COAH.— El gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró el Centro Global de Tecnología e Ingeniería de la compañía Flowserve, proyecto que representa una inversión aproximada de 800 millones de pesos en la Región Laguna.

Durante el evento, el titular del Ejecutivo estatal señaló que la expansión de empresas internacionales en la entidad responde a condiciones como la seguridad, la estabilidad laboral y la certidumbre jurídica.

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“Somos aliados estratégicos de quienes apuestan por el desarrollo. Nuestra labor como gobierno no es crear empleos directamente, sino facilitar el entorno para que las empresas prosperen; y en Coahuila, a los inversionistas les va muy bien”, afirmó.

Destacó que el estado mantiene indicadores positivos en sectores industriales, en parte por la continuidad en la atracción de inversión extranjera. Además, reiteró que el tema de seguridad es clave para la llegada de este tipo de proyectos.

“Aquí impera el orden institucional. No existen extorsiones ni barreras burocráticas, lo que brinda la confianza necesaria para que las empresas sigan creciendo”, añadió.

Indicó también que Flowserve generará vacantes de alta especialización para ingenieros y contadores, lo que impactará en la economía local.“Estamos entregando a las familias la herramienta más potente: empleos dignos y bien pagados. Este es un gran día para la Laguna”, expresó.

$!Durante la inauguración, se destacó que Coahuila es un estado seguro, lo que ha permitido la llegada de mayores inversiones.
Durante la inauguración, se destacó que Coahuila es un estado seguro, lo que ha permitido la llegada de mayores inversiones. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer condiciones de seguridad y desarrollo económico.

“El Gobernador ha trazado una ruta basada en la unidad y la prevención. Torreón se mantiene como una de las ciudades de más de 500 mil habitantes más seguras del país”, señaló.

FUTURA INVERSIÓN

En tanto, Sandra García Ardil, vicepresidenta de Bombas Industriales de Flowserve, informó que este centro forma parte de su red global de ingeniería y suministro.

Adelantó que la empresa contempla una inversión adicional de 40 millones de dólares para una planta de manufactura en el Parque Industrial Centenario.

Esta expansión implicará la contratación de más de 150 especialistas en el corto plazo. La directiva señaló que la decisión de establecerse en Torreón se basó en el talento local, la infraestructura y el acompañamiento de las autoridades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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