Abril marcará el inicio del Centro Cultural del Norte y el Distrito Revolución, en Torreón

Esta obra, que contará con una inversión de más de 100 millones de pesos, se posiciona como el eje central de una estrategia para descentralizar la oferta artística y llevarla a las zonas con mayor concentración habitacional de Torreón .

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de modernizar la infraestructura urbana y social de la ciudad, el alcalde Román Alberto Cepeda anunció que durante la primera quincena de abril arrancará la construcción del Centro Cultural del Norte.

El proyecto está integrado al plan maestro del “Distrito Revolución”, una ambiciosa intervención de regeneración urbana. Este esquema no solo contempla el nuevo centro cultural, sino también la rehabilitación integral de espacios deportivos y la creación de un corredor peatonal que unirá el Bosque Venustiano Carranza con el sector de la Nazario Ortiz.

Se busca que esta conexión facilite el tránsito ciudadano entre puntos clave de recreación y cultura.

Asimismo, la propuesta incluye la modernización de áreas para la práctica del beisbol y otras disciplinas deportivas, consolidando un corredor multidisciplinario.

En total, la inversión estimada para este paquete de obras oscila entre los 400 y 500 millones de pesos, combinando capital público y privado para detonar este nuevo polo de crecimiento en la Región Laguna.

Complementando estas acciones, se informó sobre la próxima inauguración del Parque Lineal Oriente.

Con una inversión de 100 millones de pesos y una longitud de 3.5 kilómetros, este nuevo espacio público comenzará a construirse simultáneamente para brindar áreas verdes y de esparcimiento a las familias de las colonias aledañas.