Inaugura Manolo Jiménez ‘La Gran Fuerza de México’ en Torreón; destaca blindaje estatal

TORREÓN, COAH.- En las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio formal a la exhibición militar “La Gran Fuerza de México”, evento en el que reafirmó que la alianza estratégica entre su administración y las instituciones castrenses es el eje motor de la paz en Coahuila. El jefe del Ejecutivo estatal puntualizó que la elección de Coahuila como sede inaugural de esta gira nacional en 2026 es testimonio del estrecho lazo de confianza con el Ejército Mexicano. Recordó, además, que la entidad posee un peso histórico innegable al ser la tierra donde nació el Ejército Constitucionalista, lo cual consolida la identidad y el respeto hacia la milicia.

Jiménez Salinas reiteró que la tranquilidad de las familias es el compromiso principal de su administración, sustentado en una inversión sin precedentes que rebasa los 4 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento de seguridad.

Subrayó que el trabajo en equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional ha permitido que las ciudades coahuilenses figuren consistentemente entre las de mayor percepción de seguridad en México. Bajo este contexto, el mandatario extendió una invitación a los habitantes de la Comarca Lagunera y de estados vecinos para acudir a este espacio de proximidad social, diseñado para exhibir la capacidad técnica y humana de quienes sirven a la nación.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, agradeció la sinergia con el Estado y la Federación para atraer este magno evento. Precisó que la muestra permanecerá abierta del 8 de abril al 4 de mayo, brindando a los ciudadanos una ventana directa para comprender las funciones de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional. El titular de la 11 Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, explicó que el propósito central es fomentar la identidad nacional y el civismo.

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EXPOSICIÓN BUSCA TRANSMITIR VALORES Destacó que, mediante esta exposición, se busca transmitir valores como el honor y la lealtad, permitiendo que la población perciba la preparación y el compromiso de sus soldados. El protocolo inaugural reunió a representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como a mandos de los tres niveles de gobierno. Tras los honores de ordenanza, las autoridades recorrieron las áreas donde se despliegan unidades blindadas y se realizan demostraciones de táctica operativa. “La Gran Fuerza de México” se compone de 14 módulos temáticos que fusionan tecnología y adiestramiento militar. Los asistentes podrán interactuar con grupos de élite, como las Fuerzas Especiales, paracaidistas y cuerpos de la Policía Militar, en dinámicas de combate y rescate.

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El despliegue terrestre cuenta con cinco blindados de alto impacto, incluidos modelos Lynx, Panther, Ocelot y Sandcat, acompañados de 11 vehículos operativos de diversas corporaciones. En la vertiente aérea, sobresale la presencia de aeronaves T-6C Texan II, piezas clave en la vigilancia y defensa del espacio aéreo mexicano.

Finalmente, la experiencia se complementa con la participación de bandas de música y de guerra, que aportan un marco solemne al recorrido. Los módulos están configurados para ser didácticos, permitiendo que, desde niños hasta adultos, conozcan las labores de ayuda humanitaria y el despliegue de los planes de auxilio a la población en casos de desastre.

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