Arranca Gobernador de Coahuila las Caravanas Coahuila Pa’l Mundo

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el banderazo de salida a la Caravana “¡Vamos equipo! ¡Vamos México!”, una estrategia estatal que busca promover la convivencia familiar, fortalecer el tejido social y proyectar a la entidad a nivel nacional e internacional bajo la iniciativa Coahuila Pa’l Mundo. El arranque se realizó en Monclova, donde el mandatario presentó este programa que durante siete semanas recorrerá los principales municipios mediante 18 caravanas con actividades gratuitas dirigidas a todas las edades.

Jiménez Salinas destacó que, ante la próxima gran fiesta del fútbol que vivirá México, se busca que el entusiasmo no se limite a los estadios, sino que llegue a colonias, barrios y ejidos. “Esta gran fiesta del fútbol no solo se viva en los estadios, sino en todas las colonias, barrios y ejidos de Coahuila”, expresó. La caravana contempla actividades como la Copa de Campeones, torneos de FIFA, experiencias de realidad inmersiva, juegos infantiles, tiro a gol, freestyle, lotería, pinta caritas, jaula futbolera, concursos de talento y presentaciones de artistas locales, con una expectativa de participación de más de 27 mil asistentes. El gobernador subrayó que el deporte es una herramienta clave para la unión social, por lo que estas acciones buscan llevar energía positiva, recreación y cultura a toda la población. Asimismo, destacó que estas iniciativas forman parte del impulso turístico del estado, que ya muestra resultados durante la temporada vacacional. Señaló que los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila registraron más de 470 mil visitantes y una derrama económica superior a 500 millones de pesos en la primera semana de Semana Santa 2026.

Por su parte, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, explicó que el objetivo es acercar actividades deportivas y recreativas a todas las regiones, fomentando la convivencia y el sentido de pertenencia. En tanto, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, agradeció que el municipio fuera sede del arranque y resaltó la importancia de estas acciones para la comunidad, especialmente para jóvenes y familias. Con esta caravana, el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de impulsar un estado dinámico, unido y con proyección internacional, promoviendo el deporte, la cultura y la participación ciudadana como ejes de desarrollo social.

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