Arranca Gobernador de Coahuila las Caravanas Coahuila Pa’l Mundo

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 7 abril 2026
    Arranca Gobernador de Coahuila las Caravanas Coahuila Pa’l Mundo
    Autoridades estatales y municipales destacaron la importancia del deporte como herramienta de unión social. CORTESÍA

La caravana recorrerá el estado durante siete semanas con 18 rutas

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el banderazo de salida a la Caravana “¡Vamos equipo! ¡Vamos México!”, una estrategia estatal que busca promover la convivencia familiar, fortalecer el tejido social y proyectar a la entidad a nivel nacional e internacional bajo la iniciativa Coahuila Pa’l Mundo.

El arranque se realizó en Monclova, donde el mandatario presentó este programa que durante siete semanas recorrerá los principales municipios mediante 18 caravanas con actividades gratuitas dirigidas a todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/anuncia-el-gobernador-de-coahuila-manolo-jimenez-gira-de-promocion-economica-por-alemania-washington-y-texas-GO19714525

Jiménez Salinas destacó que, ante la próxima gran fiesta del fútbol que vivirá México, se busca que el entusiasmo no se limite a los estadios, sino que llegue a colonias, barrios y ejidos. “Esta gran fiesta del fútbol no solo se viva en los estadios, sino en todas las colonias, barrios y ejidos de Coahuila”, expresó.

La caravana contempla actividades como la Copa de Campeones, torneos de FIFA, experiencias de realidad inmersiva, juegos infantiles, tiro a gol, freestyle, lotería, pinta caritas, jaula futbolera, concursos de talento y presentaciones de artistas locales, con una expectativa de participación de más de 27 mil asistentes.

El gobernador subrayó que el deporte es una herramienta clave para la unión social, por lo que estas acciones buscan llevar energía positiva, recreación y cultura a toda la población.

Asimismo, destacó que estas iniciativas forman parte del impulso turístico del estado, que ya muestra resultados durante la temporada vacacional. Señaló que los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila registraron más de 470 mil visitantes y una derrama económica superior a 500 millones de pesos en la primera semana de Semana Santa 2026.

$!El programa busca llevar el ambiente del fútbol a colonias, barrios y ejidos, destacó Manolo Jiménez.
El programa busca llevar el ambiente del fútbol a colonias, barrios y ejidos, destacó Manolo Jiménez. CORTESÍA

Por su parte, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, explicó que el objetivo es acercar actividades deportivas y recreativas a todas las regiones, fomentando la convivencia y el sentido de pertenencia.

En tanto, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, agradeció que el municipio fuera sede del arranque y resaltó la importancia de estas acciones para la comunidad, especialmente para jóvenes y familias.

Con esta caravana, el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de impulsar un estado dinámico, unido y con proyección internacional, promoviendo el deporte, la cultura y la participación ciudadana como ejes de desarrollo social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cierre de la frontera limita la exportación de becerros y afecta la economía de productores.

Cae 80 por ciento la producción ganadera en Coahuila
El ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, fue campo de exterminio de Los Zetas.

Sin identificar en Coahuila restos de más de mil personas
En marzo, personal de enfermería del programa “Salud casa por casa” bloqueó el bulevar Fundadores de Saltillo en demanda del pago de salarios retenidos.

Abren registro en Coahuila para personal de salud en programa de visitas a domicilio
Los operativos de vigilancia continuarán debido al periodo de vacaciones escolares.

Detienen a 29 conductores alcoholizados durante operativo por la Semana Santa en Torreón
El alcalde Javier Díaz encabezó el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”.

Premia Saltillo a contribuyentes cumplidos con tercer sorteo del predial
La recaudación representa un avance del 76% respecto a la meta anual de 580 millones de pesos.

Recauda Saltillo 441 millones de pesos por predial; falta menos del 30% para llegar a meta anual
El paso inferior estará ubicado donde actualmente se encuentra el flujo del drenaje pluvial; la obra tendrá un costo superior a los 60 millones de pesos.

Así será el paso inferior en Misión Cerritos, al oriente de Saltillo
Belicismo mundial

Belicismo mundial