Incendio en Casa Viva de Torreón abre debate sobre difusión de imágenes de personas vulnerables

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    Incendio en Casa Viva de Torreón abre debate sobre difusión de imágenes de personas vulnerables
    La ilustradora AiluroChan llamó a priorizar la dignidad de las personas al difundir imágenes de tragedias. AiluroChan

La difusión de imágenes tomadas durante el incendio de Casa Viva generó una reflexión sobre los límites entre informar y exponer a personas vulnerables

El incendio que consumió el pasado 24 de septiembre el inmueble conocido como Casa Viva, donde operaba un establecimiento de mercancía de origen chino, no solo dejó imágenes de la magnitud del siniestro, sino también una discusión en redes sociales sobre los límites de la difusión de contenido cuando involucra a personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

El fuego comenzó en la parte frontal del establecimiento y avanzó rápidamente hacia el área posterior, donde se encontraba una considerable cantidad de mercancía susceptible de combustión. En medio de la emergencia, un hombre logró abandonar el inmueble y posteriormente fue captado frente a cámaras mientras se encontraba en ropa interior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/incendio-consume-instalaciones-de-casa-viva-en-torreon-CG23700130

La imagen comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre usuarios que centraron la atención no únicamente en el incendio, sino en las circunstancias en las que fue registrada y difundida la fotografía del hombre, quien acababa de salir de una situación de emergencia.

Entre las voces que cuestionaron la manera en que se aborda este tipo de contenido estuvo la ilustradora mexicana AiluroChan, quien publicó una reflexión en redes sociales para plantear si la búsqueda de imágenes y reacciones puede terminar desplazando la consideración hacia quienes protagonizan accidentalmente una tragedia.

La creadora señaló que se desconoce qué ocurrió durante los minutos previos a la imagen y planteó que no es posible saber si la persona tuvo oportunidad de vestirse, si abandonó el lugar apresuradamente o si existió alguna otra circunstancia que explique la escena. Por ello, llamó a distinguir entre informar sobre una emergencia y convertir la vulnerabilidad de alguien en material de entretenimiento o interacción digital.

Su mensaje también puso sobre la mesa la responsabilidad de quienes graban, comparten y reproducen imágenes tomadas durante accidentes, incendios u otras situaciones críticas. La reflexión sostuvo que una tragedia puede ser documentada sin exponer innecesariamente la dignidad de las personas involucradas.

El planteamiento cobró relevancia debido a que las redes sociales permiten que una imagen captada durante una emergencia alcance rápidamente a miles de usuarios, incluso cuando la persona que aparece en ella se encuentra en condiciones que podrían hacerla particularmente susceptible a una exposición no deseada.

Más allá de las circunstancias específicas del incendio, el debate plantea una pregunta sobre la forma en que se consume y comparte información en plataformas digitales: hasta dónde debe llegar la documentación de un hecho y en qué momento una imagen deja de aportar información para convertirse únicamente en contenido viral.

La reflexión de AiluroChan concluyó con un llamado a colocar a las personas por encima de las métricas digitales y a recordar que detrás de cada imagen de una emergencia existe alguien que acaba de atravesar una situación potencialmente traumática.

El incendio de Casa Viva dejó así, además de la afectación material provocada por el fuego, una conversación en redes sobre la necesidad de mantener criterios de respeto y dignidad al registrar y difundir imágenes de personas involucradas en situaciones de emergencia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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