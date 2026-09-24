Incendio consume instalaciones de Casa Viva en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un incendio de grandes dimensiones consumió la mañana de este jueves las instalaciones del comercio asiático Casa Viva, ubicado en el cruce del bulevar Revolución y la calzada José Vasconcelos, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros informes, el fuego se originó en la parte frontal del establecimiento y rápidamente se extendió hacia el área posterior, donde se encontraba una gran cantidad de mercancía susceptible de combustión.

La presencia de estos productos favoreció la rápida propagación de las llamas y provocó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

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Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil de Torreón, informó que al momento de iniciar el incendio se encontraban dos personas dentro del establecimiento: el propietario y un familiar. Ambos lograron salir por sus propios medios antes de que la situación se agravara y fueron reportados fuera de peligro, sin afectaciones por inhalación de humo. Ante la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de las diferentes bases operativas del Heroico Cuerpo de Bomberos de Torreón, además del apoyo del Comité de Ayuda Mutua Municipal para reforzar las labores de combate y abastecimiento de agua. Elementos de Tránsito y Vialidad, así como agentes de seguridad pública, acordonaron el sector y cerraron la circulación en las inmediaciones del cruce, con el objetivo de facilitar el ingreso y desplazamiento de las unidades de emergencia y evitar riesgos para la población.

Los bomberos concentraron sus esfuerzos en contener las llamas para evitar que el fuego se extendiera a los establecimientos contiguos. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Una vez que concluya la emergencia, peritos realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el punto y las circunstancias en que comenzó el fuego.

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