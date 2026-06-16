Canacintra Torreón fortalece educación mixta vinculando a escuelas y empresas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de acercar la formación académica a las necesidades del mercado laboral, Canacintra Torreón realizó la muestra de proyectos finales del programa de Educación Mixta, en la que participaron estudiantes de CONALEP, CECyTE y DGETI que desarrollaron soluciones prácticas durante su estancia en empresas de la región. La iniciativa combina la enseñanza en las aulas con la experiencia directa en entornos industriales, permitiendo que los jóvenes apliquen sus conocimientos en escenarios reales y adquieran las competencias técnicas que actualmente demanda el sector productivo.

Durante la exposición, los alumnos presentaron los resultados de los proyectos realizados en distintas empresas laguneras, demostrando la efectividad de este esquema de formación y la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y la industria. Las empresas participantes fungieron como aliadas estratégicas al abrir sus instalaciones y facilitar herramientas para la capacitación de los estudiantes, contribuyendo a elevar la calidad de la educación técnica en la región. Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón, destacó que la colaboración entre la industria y las instituciones educativas es fundamental para impulsar el desarrollo económico de La Laguna y facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de vinculación de los planteles participantes y subrayó que la educación mixta no solo brinda experiencia práctica, sino que ofrece a los estudiantes una visión más amplia de los procesos industriales y una transición más eficiente hacia el empleo formal. Con estas acciones, Canacintra Torreón reafirmó su compromiso de impulsar un ecosistema en el que la juventud y el sector industrial crezcan de manera conjunta.

Publicidad

Temas

Educación Proyectos Empresas

Localizaciones

Torreón

