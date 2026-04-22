Inicia modernización del colector Allende en Torreón con inversión de 50 mdp

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de renovar la red hidráulica del municipio, se pusieron en marcha las labores de rehabilitación en el colector Allende. Este proyecto técnico tiene como meta optimizar el desalojo de aguas residuales y el saneamiento, favoreciendo directamente a miles de hogares de Torreón. El evento de apertura estuvo presidido por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila. Durante el acto, el funcionario enfatizó que la intervención es una respuesta directa a las peticiones ciudadanas que exigen un sistema de drenaje más eficiente en diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el coordinador, la obra requiere una aplicación de recursos que supera los 50 millones de pesos. Esta inversión se concentra en robustecer la infraestructura bajo tierra; una labor que, aunque no siempre es perceptible a simple vista, resulta crucial para el bienestar y la salud de la comunidad. “El sistema de drenaje representa una urgencia que acumuló rezagos por mucho tiempo. Hoy enfrentamos el reto con proyectos diseñados para ofrecer soluciones definitivas”, afirmó.

Además, se detalló que estas acciones se integran a un plan integral de infraestructura hídrica para Torreón. Dicha estrategia opera mediante la colaboración financiera entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, priorizando aquellas colonias que presentan daños constantes en sus redes básicas. El funcionario puntualizó que estas maniobras son preventivas, buscando evitar colapsos estructurales en la red sanitaria y garantizar mejores estándares de higiene en las áreas beneficiadas. Por último, aseguró que el despliegue de obras persistirá en otras zonas del municipio, manteniendo el compromiso de atender las demandas sociales y consolidar la calidad de los servicios públicos en Torreón.

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