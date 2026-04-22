Inicia modernización del colector Allende en Torreón con inversión de 50 mdp

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Inicia modernización del colector Allende en Torreón con inversión de 50 mdp
    Gabriel Elizondo Pérez, director de Mejora Coahuila, anunció la inversión para modernizar el colector Allende. SANDRA GÓMEZ

Mejoras en el drenaje pluvial optimizarán el desalojo de aguas residuales en beneficio de miles de hogares laguneros

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de renovar la red hidráulica del municipio, se pusieron en marcha las labores de rehabilitación en el colector Allende. Este proyecto técnico tiene como meta optimizar el desalojo de aguas residuales y el saneamiento, favoreciendo directamente a miles de hogares de Torreón.

El evento de apertura estuvo presidido por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila. Durante el acto, el funcionario enfatizó que la intervención es una respuesta directa a las peticiones ciudadanas que exigen un sistema de drenaje más eficiente en diversos sectores de la ciudad.

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De acuerdo con el coordinador, la obra requiere una aplicación de recursos que supera los 50 millones de pesos. Esta inversión se concentra en robustecer la infraestructura bajo tierra; una labor que, aunque no siempre es perceptible a simple vista, resulta crucial para el bienestar y la salud de la comunidad.

“El sistema de drenaje representa una urgencia que acumuló rezagos por mucho tiempo. Hoy enfrentamos el reto con proyectos diseñados para ofrecer soluciones definitivas”, afirmó.

$!La obra se llevará a cabo con recursos estatales y municipales, explicó Gabriel Elizondo Pérez.
La obra se llevará a cabo con recursos estatales y municipales, explicó Gabriel Elizondo Pérez. CORTESÍA

Además, se detalló que estas acciones se integran a un plan integral de infraestructura hídrica para Torreón. Dicha estrategia opera mediante la colaboración financiera entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, priorizando aquellas colonias que presentan daños constantes en sus redes básicas.

El funcionario puntualizó que estas maniobras son preventivas, buscando evitar colapsos estructurales en la red sanitaria y garantizar mejores estándares de higiene en las áreas beneficiadas.

Por último, aseguró que el despliegue de obras persistirá en otras zonas del municipio, manteniendo el compromiso de atender las demandas sociales y consolidar la calidad de los servicios públicos en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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