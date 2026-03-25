Saltillo: solo entre el 10% y 15% de plazas públicas reciben riego; ‘el 90% no tienen toma de agua’

Emmanuel Olache Valdés, titular de la dependencia, informó que diariamente operan cuatro pipas con capacidad de 10 mil litros cada una para el riego de áreas verdes. “Actualmente regamos aproximadamente 10 bulevares prioritarios con nuevas reforestaciones y algunas plazas públicas como Gran Plaza y la Línea Verde” , explicó el funcionario.

El Gobierno Municipal de Saltillo , a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, intensificó el uso de agua tratada para el mantenimiento de las principales vías de comunicación, mientras enfrenta el reto de la falta de infraestructura hídrica en la mayoría de las plazas públicas de la ciudad.

A pesar del despliegue técnico en arterias como Eulalio Gutiérrez y Carranza, Olache Valdés reconoció limitaciones en los sectores habitacionales. “No podemos regar las mil plazas; nos enfocamos en plazas prioritarias con arbolado nuevo para que subsistan los primeros 6 meses”, señaló respecto a la capacidad operativa actual.

El director detalló que el municipio cubre el 100% de los camellones, pero solo entre el 10% y el 15% de las plazas de la ciudad recibe riego oficial. “El problema es que el 90% de las plazas no tienen toma de agua”, precisó, subrayando que existen cerca de 955 espacios de este tipo en la capital.

Sobre la responsabilidad del suministro en las colonias, el funcionario fue directo al señalar que el Ayuntamiento no puede absorber ciertos costos. “El municipio no puede hacer tomas ni pagar esa agua; eso corresponde a los ciudadanos”, afirmó, instando a los vecinos a organizarse bajo esquemas de tomas comunitarias.

En materia de calidad del aire, Olache Valdés destacó avances significativos en el programa de control de emisiones. “Superamos los primeros 5 mil autos verificados. Es una verificación de contaminantes, no mecánica”, puntualizó, informando que la cifra exacta al cierre de la jornada previa fue de 5 mil 1 unidades.

Como resultado de estas inspecciones, se han aplicado sanciones severas al transporte público que incumple las normas ambientales. “Hemos sacado de circulación más de una decena de camiones de rutas urbanas que eran altamente contaminantes”, confirmó el director, añadiendo que las unidades enfrentan suspensiones de aproximadamente un mes.

Finalmente, el funcionario reportó que el transporte de personal también ha sido integrado a estas revisiones, con cerca de 200 camiones verificados a la fecha. Aunque estas unidades suelen tener mejor mantenimiento, se mantiene la vigilancia para reducir la presencia de “humo negro” y otros contaminantes en las vialidades saltillenses.