Inicia registro para Pensiones Bienestar en la Región Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Inicia registro para Pensiones Bienestar en la Región Laguna
    Los registros iniciaron este lunes y concluirán el próximo 28 de junio. SANDRA GÓMEZ

Los módulos de recepción se ubican en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Bienestar dio a conocer la apertura de una jornada de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas destinados a fortalecer la protección social de grupos prioritarios que cumplen con el rango de edad estipulado.

Karla Zamora, directora regional de Bienestar en La Laguna, precisó que el periodo de inscripción estará vigente del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/prioriza-pronnif-torreon-atencion-constante-ante-denuncias-por-maltrato-infantil-DB21571626

Esta convocatoria busca integrar a más beneficiarios al padrón nacional de apoyos sociales que otorga el Gobierno Federal.

La dependencia recordó los lineamientos de edad: las aspirantes al programa Mujeres Bienestar deben tener 60 años cumplidos, mientras que quienes buscan acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores deberán acreditar los 65 años de edad.

El proceso se llevará a cabo en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en bulevar Revolución, entre las calles Comonfort y Donato Guerra. Los módulos recibirán a los interesados en un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas.

Para agilizar el trámite, es indispensable presentar original y copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP reciente, comprobante de domicilio (máximo tres meses de antigüedad) y un teléfono de contacto.

Las autoridades hicieron un llamado a los interesados a cumplir con los requisitos y acudir puntualmente en las fechas señaladas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


adultos mayores
Pensión del Bienestar
Pensiones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
true

Violar la ley cuesta dinero

true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Autoridades municipales reiteraron que el uso del taxímetro es obligatorio en todos los servicios de taxi de la ciudad, al considerarlo el mecanismo oficial para garantizar tarifas justas a los usuarios.

Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo
Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital.

Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas.

Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra

Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses