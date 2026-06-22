Inicia registro para Pensiones Bienestar en la Región Laguna
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Los módulos de recepción se ubican en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón
TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Bienestar dio a conocer la apertura de una jornada de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas destinados a fortalecer la protección social de grupos prioritarios que cumplen con el rango de edad estipulado.
Karla Zamora, directora regional de Bienestar en La Laguna, precisó que el periodo de inscripción estará vigente del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.
Esta convocatoria busca integrar a más beneficiarios al padrón nacional de apoyos sociales que otorga el Gobierno Federal.
La dependencia recordó los lineamientos de edad: las aspirantes al programa Mujeres Bienestar deben tener 60 años cumplidos, mientras que quienes buscan acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores deberán acreditar los 65 años de edad.
El proceso se llevará a cabo en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en bulevar Revolución, entre las calles Comonfort y Donato Guerra. Los módulos recibirán a los interesados en un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas.
Para agilizar el trámite, es indispensable presentar original y copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP reciente, comprobante de domicilio (máximo tres meses de antigüedad) y un teléfono de contacto.
Las autoridades hicieron un llamado a los interesados a cumplir con los requisitos y acudir puntualmente en las fechas señaladas.