Inspección y Verificación de Torreón clausura canchas tras multitudinaria riña

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    Inspección y Verificación de Torreón clausura canchas tras multitudinaria riña
    Inspectores municipales colocaron los sellos de clausura en el acceso principal de las canchas, cuyas actividades permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso. CORTESÍA

Aunque el establecimiento tenía permisos vigentes, Inspección y Verificación determinó sancionarlo por los hechos de violencia registrados durante el encuentro

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de unas canchas de fútbol ubicadas en la colonia Nuevo Torreón, luego de la riña multitudinaria registrada la noche del viernes 17 de julio durante el desarrollo de un encuentro deportivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en las instalaciones localizadas sobre la calzada Saltillo 400 y la avenida Guerrero. Integrantes de dos equipos protagonizaron una confrontación que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea generalizada.

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Videos difundidos a través de redes sociales muestran el momento en que varios jugadores comienzan a intercambiar golpes en diferentes puntos del terreno de juego. En las imágenes también se observa cómo uno de los participantes cae al suelo y es golpeado y pateado en repetidas ocasiones mientras permanece indefenso.

La confrontación se extendió entre asistentes y participantes del encuentro. Incluso, en uno de los videos se aprecia la presencia de un menor de edad involucrado directamente en la pelea, lanzando y recibiendo golpes en medio de la situación de violencia.

Tras lo ocurrido, personal de la Dirección de Inspección y Verificación acudió al establecimiento para revisar las condiciones administrativas y la documentación correspondiente.

Como resultado de la inspección, la dependencia municipal confirmó que las instalaciones deportivas contaban con permisos vigentes y que su documentación se encontraba en regla.

Sin embargo, derivado de los hechos violentos registrados en el inmueble, la autoridad determinó imponer una sanción administrativa y proceder con la clausura del establecimiento.

Finalmente, los inspectores municipales colocaron los sellos correspondientes en el acceso principal de las canchas, por lo que las actividades permanecerán suspendidas hasta que la autoridad determine lo conducente conforme a los procedimientos establecidos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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