Inspección y Verificación de Torreón clausura canchas tras multitudinaria riña

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en las instalaciones localizadas sobre la calzada Saltillo 400 y la avenida Guerrero. Integrantes de dos equipos protagonizaron una confrontación que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea generalizada.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de unas canchas de fútbol ubicadas en la colonia Nuevo Torreón , luego de la riña multitudinaria registrada la noche del viernes 17 de julio durante el desarrollo de un encuentro deportivo.

Videos difundidos a través de redes sociales muestran el momento en que varios jugadores comienzan a intercambiar golpes en diferentes puntos del terreno de juego. En las imágenes también se observa cómo uno de los participantes cae al suelo y es golpeado y pateado en repetidas ocasiones mientras permanece indefenso.

La confrontación se extendió entre asistentes y participantes del encuentro. Incluso, en uno de los videos se aprecia la presencia de un menor de edad involucrado directamente en la pelea, lanzando y recibiendo golpes en medio de la situación de violencia.

Tras lo ocurrido, personal de la Dirección de Inspección y Verificación acudió al establecimiento para revisar las condiciones administrativas y la documentación correspondiente.

Como resultado de la inspección, la dependencia municipal confirmó que las instalaciones deportivas contaban con permisos vigentes y que su documentación se encontraba en regla.

Sin embargo, derivado de los hechos violentos registrados en el inmueble, la autoridad determinó imponer una sanción administrativa y proceder con la clausura del establecimiento.

Finalmente, los inspectores municipales colocaron los sellos correspondientes en el acceso principal de las canchas, por lo que las actividades permanecerán suspendidas hasta que la autoridad determine lo conducente conforme a los procedimientos establecidos.