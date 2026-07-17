Detienen en Torreón a miembro del Cártel de Sinaloa que operaba en Ensenada
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Además, tres implicados fueron puestos a disposición de la autoridad federal, entre ellos un policía en activo de aquella ciudad
TORREÓN, COAH.- En un operativo federal ejecutado en Torreón, Coahuila, fue aprehendido Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias “El Polo” o “El Pantera”, identificado por las autoridades como un presunto operador del Cártel de Sinaloa en Ensenada, Baja California.
La captura fue concretada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes sorprendieron al sospechoso mientras asistía a un evento social en la ciudad lagunera. En la misma intervención fueron capturados Balvino “N” y Antonio Cota, este último integrante activo de la Policía Municipal de Ensenada, quien acumulaba semanas de inasistencia laboral.
Reportes extraoficiales indican que los tres implicados fueron puestos a disposición de la autoridad federal y se encontrarían internos en un Cereso de Torreón, a la espera de la audiencia en la que se definirá su estatus legal.
Durante el registro, se detectó que Lizárraga Ochoa habría intentado ocultar su identidad real, mientras que a Cota se le pudo confirmar en el Registro Nacional de Detenciones. Al “Pantera” se le vincula con la estructura criminal de los hermanos Arzate García, siendo señalado por las autoridades como un importante generador de violencia en Baja California.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. Es importante precisar que los detenidos gozan de presunción de inocencia hasta que un juez dicte una sentencia condenatoria.