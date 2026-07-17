Detienen en Torreón a miembro del Cártel de Sinaloa que operaba en Ensenada

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Detienen en Torreón a miembro del Cártel de Sinaloa que operaba en Ensenada
    Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias El Polo” o “El Pantera”, fue detenido en Torreón, identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa en Ensenada, Baja California. CORTESÍA

Además, tres implicados fueron puestos a disposición de la autoridad federal, entre ellos un policía en activo de aquella ciudad

TORREÓN, COAH.- En un operativo federal ejecutado en Torreón, Coahuila, fue aprehendido Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias “El Polo” o “El Pantera”, identificado por las autoridades como un presunto operador del Cártel de Sinaloa en Ensenada, Baja California.

La captura fue concretada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes sorprendieron al sospechoso mientras asistía a un evento social en la ciudad lagunera. En la misma intervención fueron capturados Balvino “N” y Antonio Cota, este último integrante activo de la Policía Municipal de Ensenada, quien acumulaba semanas de inasistencia laboral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejecuta-la-fgr-8-ordenes-de-aprehension-por-red-de-huachicol-fiscal-de-ernesto-ruffo-omar-garcia-harfuch-IB22236428

Reportes extraoficiales indican que los tres implicados fueron puestos a disposición de la autoridad federal y se encontrarían internos en un Cereso de Torreón, a la espera de la audiencia en la que se definirá su estatus legal.

Durante el registro, se detectó que Lizárraga Ochoa habría intentado ocultar su identidad real, mientras que a Cota se le pudo confirmar en el Registro Nacional de Detenciones. Al “Pantera” se le vincula con la estructura criminal de los hermanos Arzate García, siendo señalado por las autoridades como un importante generador de violencia en Baja California.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/muere-mujer-durante-el-velorio-de-su-hermana-en-funeraria-de-torreon-GG22246660

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. Es importante precisar que los detenidos gozan de presunción de inocencia hasta que un juez dicte una sentencia condenatoria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Seguridad

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Entre la verdad que protege y el caso ganado

NosotrAs: Entre la verdad que protege y el caso ganado

true

La última Carmen

true

¿Por qué este Mundial es diferente? Entre polémicas del VAR y favoritismos
true

El trabajo de Javier Díaz como alcalde de Saltillo va dejando frutos
true

Aikido... ¿el arte marcial más infravalorado del mundo?
true

Marina del Pilar: Complot o no, las reuniones existieron
true

Saltillo y la paradoja del agua
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T