Instalarán caseta policiaca en Ciudad Universitaria de Torreón

TORREÓN, COAH.- Por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández, en los próximos días se instalará una caseta de la Policía Estatal en el exterior de la entrada principal de Ciudad Universitaria, con el objetivo de reforzar la vigilancia y brindar mayor seguridad a la comunidad estudiantil.

La medida responde a la preocupación expresada por estudiantes y personal universitario respecto al bienestar y la protección de quienes transitan diariamente por esta zona educativa, una de las más concurridas de la ciudad. La caseta permitirá mantener presencia policial permanente en los alrededores del campus.

Además de labores de vigilancia, el módulo funcionará como un punto de contacto directo entre las autoridades y los alumnos, facilitando la atención inmediata de incidentes o emergencias.

Federico Fernández destacó que la instalación del espacio busca fortalecer la seguridad en la Región Laguna y generar un entorno confiable. “Siempre he buscado la mejora para la comunidad estudiantil y para los jóvenes; quiero que haya una caseta de la Policía del Estado y de la Policía de Investigación en el campus, para que cuenten con un punto de atención ciudadana y de vigilancia”, señaló.

Con esta acción, se pretende reforzar el entorno universitario y fomentar una cultura de prevención del delito, garantizando condiciones más seguras para estudiantes, personal y visitantes.