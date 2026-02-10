Instalarán caseta policiaca en Ciudad Universitaria de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 10 febrero 2026
    Instalarán caseta policiaca en Ciudad Universitaria de Torreón
    La caseta se colocará en el acceso principal a Ciudad Universitaria. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Fiscalía del Estado busca reforzar la seguridad de estudiantes con vigilancia permanente

TORREÓN, COAH.- Por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández, en los próximos días se instalará una caseta de la Policía Estatal en el exterior de la entrada principal de Ciudad Universitaria, con el objetivo de reforzar la vigilancia y brindar mayor seguridad a la comunidad estudiantil.

La medida responde a la preocupación expresada por estudiantes y personal universitario respecto al bienestar y la protección de quienes transitan diariamente por esta zona educativa, una de las más concurridas de la ciudad. La caseta permitirá mantener presencia policial permanente en los alrededores del campus.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte SIMAS riesgo sanitario por colapso de drenajes y cárcamo en Piedras Negras

Además de labores de vigilancia, el módulo funcionará como un punto de contacto directo entre las autoridades y los alumnos, facilitando la atención inmediata de incidentes o emergencias.

Federico Fernández destacó que la instalación del espacio busca fortalecer la seguridad en la Región Laguna y generar un entorno confiable. “Siempre he buscado la mejora para la comunidad estudiantil y para los jóvenes; quiero que haya una caseta de la Policía del Estado y de la Policía de Investigación en el campus, para que cuenten con un punto de atención ciudadana y de vigilancia”, señaló.

Con esta acción, se pretende reforzar el entorno universitario y fomentar una cultura de prevención del delito, garantizando condiciones más seguras para estudiantes, personal y visitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Casetas
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU