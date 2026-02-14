Intercambio de información rinde frutos contra el delito en La Laguna

Coordinación entre Durango y Coahuila permite detenciones clave por extorsión y robo

REGIÓN LAGUNA, COAH.- La coordinación entre autoridades de Durango y Coahuila ha permitido obtener resultados relevantes en el combate a delitos de alto impacto en la región lagunera, particularmente en casos de extorsión y robo, informó Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal en La Laguna de Durango.

El funcionario destacó que el intercambio constante de información entre fiscalías ha sido clave para concretar detenciones significativas, como la de un sujeto originario de Coahuila, señalado como presunto responsable de un asalto bancario perpetrado en la capital duranguense.

Ángeles Zapata subrayó que este trabajo conjunto permite ubicar con mayor rapidez a generadores de violencia que operan de manera itinerante entre ambas entidades, especialmente en delitos como la extorsión, que afectan directamente a ciudadanos y sectores productivos de la región.

Explicó que el cruce de datos, el análisis de información y la comunicación permanente entre corporaciones de seguridad fortalecen la capacidad de respuesta y precisión en la identificación de objetivos prioritarios.

En otro tema, el vicefiscal informó que se mantiene activa la búsqueda de un hombre originario de Torreón, reportado como desaparecido por sus familiares. El último contacto con la víctima se tuvo en Gómez Palacio, por lo que las labores de rastreo y análisis de información se concentran en esa zona.

Finalmente, reiteró que la cooperación interestatal seguirá siendo una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad en La Laguna y atender de manera oportuna los delitos que impactan a la población.

