Empresarios de Torreón advierten afectaciones por propuesta de jornada laboral de 40 horas

TORREÓN, COAH.- El sector empresarial de la región expresó su preocupación ante la posible implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, al considerar que podría generar un impacto negativo en la operación de los negocios formales.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón, Fidel Villanueva Tarín, señaló que esta medida se suma al incremento del salario mínimo del 13 por ciento aplicado recientemente, el cual —afirmó— representa un aumento considerable en los costos operativos debido a las cargas fiscales y prestaciones asociadas.

Explicó que la reducción de la jornada no implica únicamente trabajar dos horas menos por empleado, sino que el impacto debe calcularse en función del total de la plantilla laboral.

“En una empresa con mil trabajadores, estaríamos hablando de dos mil horas menos de producción a la semana. Eso representa una disminución significativa en la capacidad operativa”, puntualizó.

El dirigente del comercio organizado en Torreón advirtió que las decisiones laborales no siempre avanzan al mismo ritmo que el comportamiento de las ventas, lo que podría generar desequilibrios financieros en las empresas. Indicó que algunos corporativos ya analizan ajustes internos, incluyendo la reestructuración de turnos, para anticiparse a posibles cambios en la legislación.

Asimismo, consideró que el contexto económico actual exige prudencia antes de aprobar reformas que incrementen los costos laborales. “La producción debe mantenerse, pero si se reducen las horas disponibles, muchas empresas tendrían que recurrir al tiempo extra, lo que elevaría aún más sus gastos”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a los legisladores a analizar con detenimiento las implicaciones económicas de la medida, al advertir que podría representar un desafío importante para la estabilidad de los negocios formales en la región.